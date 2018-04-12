Великобританія привела в боєготовність військові літаки

Великобританія привела у боєву готовність літаки, розміщені на базі Акротірі, що на Кіпрі.

Про це повідомляє The Times.

Як зазначило джерело видання, літаки вже вивели на злітно-посадкові смуги.

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На авіабазі є вісім винищувачів-бомбардувальників Panavia Tornado. Вони оснащені крилатими ракетами, які можуть бити по наземних цілях.

Окрім того ще шість схожих літаків оснащені ракетами класу "повітря-повітря".

Нагадаємо, британський прем'єр Тереза Мей заявила, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту.