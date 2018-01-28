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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Великобританія розпочала підготовку до нападу Росії

07:50, сьогодні 609 Читать новость на русском
Великобританія будує радіолокатор через загрозу від Росії
Великобританія будує радіолокатор через загрозу від Росії / Фото із соцмереж

У Великобританії розпочали будівництво нового радіолокатора, який допомагатиме Збройним Силам відстежувати військові та цивільні літаки. Міри безпеки посилюють на випадок вторгнення Росії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони країни.

Відомо, що будівництво радіолокатора здійснюють на острові Унст. За словами начальника штабу Королівських військово-повітряних сил країни Стівена Хілліера, пристрій допоможе покращити "суверенний потенціал Великобританії в період загострення російської військової активності".

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Вагомість радіолокатора також відзначив міністр оборони Великобританії Гейвін Вільямсон. Глава відомства запевнив, що острів знов буде виконувати радарну функцію, як у 1960 – 1970 роках.

Ми завжди будемо захищати наше небо від російської агресії. Цей радар є життєво важливим для захисту Великобританії, оскільки ми реагуємо на посилення глобальних загроз і зміцнюємо нашу здатність з ними справлятися,
– розповів Гейвін Вільямсон.

Запуск нового радіолокатора планують провести найближчим часом. Його вартість сягає 14,2 мільйона доларів. За словами високопосадовців, після запуску радіолокатора військова інформація передаватиметься в Національний центр швидкого реагування.

Фото з будівництва нового радіолокатора

Теги: Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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