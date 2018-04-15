Великобританія, США та Франція запропонували новий проект резолюції щодо Сирії

Великобританія, США та Франція внесли на розгляд ООН власний проект резолюції щодо Сирії. Вони вимагають створити незалежний механізм для розслідування хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Про це повідомило інформагентство AFP.

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"Три країни-союзниці поширили спільний проект Резолюції в Раді Безпеки, який закликає до безперешкодного постачання гуманітарної допомоги, припинення вогню та вимагає, щоб Сирія приєдналася до мирних переговорів під керівництвом ООН", – йдеться у повідомленні.

Проект, зокрема, закликає президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), експерти якої зараз вивчають те, що відбулося в Думі. При цьому ОЗХЗ надається 30 днів для того, щоб представити доповідь, чи повністю Сирія прозвітувала про свої запаси хімічної зброї.

Проект резолюції мають обговорювати 15 квітня.

Зазначимо, що члени Ради безпеки ООН, які зібрались 14 квітня на екстрене засідання, не підтримали резолюції Росії щодо засудження ракетного удару по Сирії США, Великобританії та Франції.

14 квітня США, Великобританія та Франція здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на хімічну атаку урядових сил Сирії у місті Дума 8 квітня. Внаслідок ракетного удару США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї.