Великобританія відреагувала на можливу зустріч Трампа і Путіна

У Великій Британії висловили занепокоєння щодо можливої зустрічі президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна, особливо, якщо вона відбудеться до саміту НАТО.

Про це повідомляє The Times.

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Співрозмовник видання розповів, що зустріч Трампа з Путіним перед самітом НАТО викликала б "сум'яття і тривогу" і стала б "дуже негативною" подією.

Газета зазначає, що стурбованість Лондона викликана ще й тим, що зустріч може негативно вплинути на прихильність Трампа загальним цілям НАТО. Саміт НАТО, який відвідає президент США Дональд Трамп, пройде в Брюсселі 11-12 липня. Візит Трампа до Великої Британії запланований на 13 липня.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що Путін і Дональд Трамп під час останньої телефонної розмови обговорювали проведення двосторонньої зустрічі. Вона може відбутися у Відні. Це вже буде третя зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. До цього президенти США та Росії зустрічалися минулоріч в липні в німецькому Гамбурзі на полях саміту G20 і в листопаді у В'єтнамі у рамках саміту країн Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.