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Великобританія заявила про першу масштабну кібератаку проти "Ісламської держави"

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Великобританія провела успішну кібератаку проти
Великобританія провела успішну кібератаку проти "Ісламської держави" / Getty images

У Великобританії заявили про проведення масштабної наступальної кіберкампанія проти терористичного угруповання "Ісламська держава".

Про це заявив директор Центр урядового зв'язку Великої Британії (GCHQ) Джеремі Флемінг, інформує BBC.

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За його словами, ця кіберкампанія завадила терористами "Ісламської держави" координувати напади та придушувала терористичну пропаганду.

Флемінг наголосив, що це вперше Великобританія "систематично придушувала онлайн-зусилля супротивника в рамках військової кампанії".

Результати цих операцій широкомасштабні. У 2017 році ІД опинилася в ситуації, коли практично була не здатна розповсюджувати свою ненависть в інтернеті, використовувати звичні канали, щоб поширювати свою риторику,
– пояснив директор Центр урядового зв'язку Великобританії.

Флемінг зазначив, що більшу частину про цю спецоперацію він розголошувати не може – це "надто чутливе питання для обговорення", проте, за його словами, вона порушила онлайн-дії терористичного угруповання і навіть знищила обладнання та мережі.

"Ця кампанія показує, наскільки цілеспрямованою та ефективною може бути кібератака", – наголосив Джеремі Флемінг.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що "Ісламська держава" планує атаки на фанатів з Англії під час Чемпіонату світу 2018 у Росії.

Теги: Кібербезпека Тероризм Великобританія Ісламська держава
Джерело: 24 Канал
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