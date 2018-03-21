Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри

2018 року вартість великоднього кошика за середніми цінами по Україні станом на початок березня складе близько 506 грн, що аж на 34% більше, ніж торік.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль на Великдень у 2018 році обійдуться українцям на 129 грн – тобто на третину – дорожче, ніж торік. Тоді мінімальний набір продуктів коштував 377 грн, поінформував директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко.

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За його словами, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – складе близько 80 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від інгредієнтів випічки та її оздоблення.

Зростання вартості паски зумовлене двома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, яєць та родзинок, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств,

– пояснив Юрій Лупенко.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 102 грн (190-216 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 94 грн з розрахунку 177-200 грн за 1 кг. Порівняно з 2017 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 38,2%, а домашньої ковбаси – на 41,7%. Півкілограма сала обійдеться в 35 грн з розрахунку 63-105 грн за 1 кг.

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Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 65 грн (118-157 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 61 грн (111-173 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 29 грн (54-92 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 27 грн. (25-29 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.



Скільки коштуватиме великодній кошик українця у 2018 році

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими – помідори, огірки, яблука, червоне вино – його вартість зросте до 660 грн. Це на 140 грн або на 26,9% більше вартості кошика такого ж складу у 2017 році,

– зауважив Юрій Лупенко.

Таке зростання зумовлене порівняно раннім Великоднем, коли ціни на сезонні овочі перебувають ще на високому рівні, пояснив експерт. Середня ціна по Україні на томати тепличні становить 50-58 грн, на огірки – 55-62 грн, а на яблука – 14-25 грн.

За пляшку церковного вина "Кагор", в середньому, доведеться заплатити ще в середньому 90 грн (50-150 грн за пляшку).

Зважаючи на здорожчання продуктів харчування та зниження купівельної спроможності населення в поточному році, українці будуть заощаджувати на дорогій частині великоднього кошика. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або у зменшенні кількості продукту в кошику, підсумував Юрій Лупенко.



Як змінювалась ціна великоднього кошика: за останній рік він подорожчав на 34%

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