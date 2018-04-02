Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками
Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Однак потурбуватися варто не лише про його вміст, а й вигляд. Адже яскраві та природні матеріали зможуть придати особливу атмосферу, а процес виготовлення своїми руками – принесе задоволення.
Сайт "24" пропонує відійти від традиційних однотонних і плетених кошиків, а віддати перевагу більш яскравим та оригінальним ідеям. Нагадаємо, Великдень у 2018 році українці святкуватимуть 8 квітня.
Чохол для кошика на Великдень
Звичайний плетений кошик чудово доповнить зшитий чохол. Для цього виберіть тканину, яка буде контрастною до кольору кошика, а також не забудьте про стрічки, якими потрібно прикріпити його до стінок кошика. Вибираючи колір – надайте перевагу спокійним і світлим відтінкам.
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Великодній кошик з чохлом
На самій тканині можна вишити тематичні орнаменти або розшити, наприклад, бісером.
Великодній кошик як прикраса
Природна краса
Живі квіти та гілочки з листочками – це завжди дуже привабливо та елегантно. Ними сміливо прикрашайте ваш кошик – можете вплести квіти прямо в кошик або зібрати в невеликий букет.
Великодній кошик у квітах виглядає дуже мило
До того ж, ви можете використовувати і неживі квіти. Їх можна зробити з паперу чи стрічок.
Як прикрасити великодній кошик своїми руками
Декор шифоном
Шифон можна використовувати не лише для пошиття пишних спідничок, а й для декорування великоднього кошика. Для цього виріжте потрібний вам розмір та протягніть гумку, яку можна буде одягти на сам кошик. Така ідея особливо сподобається дітям.
Великодній кошик з шифоном
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Незвичні матеріали
Експериментувати можна не лише із декором готового кошика – його теж можна виготовити своїми руками.
Оригінальний великодній кошик своїми руками
Для прикладу, дуже елегантно виглядають кошики з міцного паперу, газет чи пошиті із фетру. В такому випадку ви можете експерементувати і з кольором.
Великодній кошик своїми руками
Декор рушником
У кожному кошику обов’язково повинен бути вишитий рушник. І в декорі його також варто використати, адже рушник може не лише покривати кошик, а й виконувати роль оригінальної прикраси.
Великодній кошик в українському традиційному стилі
Досить лише обв’язати його навколо кошика.
Великодній кошик з вишитим рушником
Після того, як визначитесь із зовнішнім виглядом великоднього кошика, варто подумати і про зміст. Адже далеко не всі продукти можна освячувати в церкві.
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Що категорично не повинно бути у великодньому кошику:
- алкоголю (за виключенням червоного вина);
- грошей або будь-яких інших матеріальних цінностей;
- кров’янки.
Пасха-2018. Що потрібно покласти до великоднього кошика:
- паску;
- молочні продути (сир, масло);
- крашанки;
- м’ясо;
- сіль;
- хрін;
- рушник;
- церковні свічки.