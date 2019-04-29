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      Великодня негода прокотилася Україною: величезний град і безліч підтоплених будинків

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      На Великдень на Тернопільщині, Житомирщині та у Золочівському ройоні Львівщини розгулялася негода. Тут ускладнення погодних умов супроводжувалося грозою, поривами вітру, дощем і градом. У результаті у багатьох містах і селищах підтоплено будинки.

      За інформацією ДСНС, на Львівщині постраждали, зокрема, жителі села Богутин, де внаслідок негоди підтопило одну з господарських будівель, підвал житлового будинку та присадибну ділянку. Також рятувальники тут евакуювали 7-річну дівчинку, щоправда деталі її порятунку не оприлюднили. Негода наробила лиха й у селищі Поморяни, де підтопило житловий будинок і присадибну ділянку. У головному ж місті району Золочеві затопило центральні вулиці. 

      Читайте також: На Великдень у Карпатах випав сніг, а на Житомирщині – град: фото та відео

      Крім того, у цьому районі вийшла з берегів річка Махнівка, і її течією знесло автомобіль Volkswagen Touran, в якому у цей момент перебував його 50-річний власник. Співробітники ДСНС допомогли чоловікові вибратися з заблокованої машини через вікно та за допомогою драбин-палок переправили його у безпечне місце.

      Загалом у Золочівському районі Львівщини внаслідок негоди відбулося підтоплення 1 житлового будинку, 1 підвалу, 2 господарських будівель і 3 присадибних ділянок. Для надання допомоги залучили 11 рятувальників і 3 одиниці спецтехніки.

      На Львівщині негода найбільше розгулялася у Золочівському районі

      Оговтується від негоди й Тернопільщина. У цьому регіоні найбільше постраждали Бережанський, Козівський, Підгаєцький і Зборівський райони. Так, у Бережанському районі у результаті підтоплено 13 домогосподарств (село Саранчуки – 2, село Шибалин – 11), також у селах Літятин, Надрічне, Куропатники та Саранчуки підтоплено приватні присадибні ділянки. Щодо Козівського району, то тут підтоплено 18 домогосподарств (селище Козова – 1, село Щепанів – 15, село Бишки – 1, село Конюхи – 1). Водночас у цих населених пунктах підтопило приватні присадибні ділянки. Крім того, 3 домогосподарства підтоплено у місті Підгайці та приватні присадибні ділянки – у селі Старе Місто Підгаєцького району.

      Якого лиха негода наробила на Тернопільщині

      Також у селах Літятин Бережанського району та селі Шибалин Бережанського району потік дощових вод пошкодив два легкових автомобілі. А у селі Кальне Зборівського району внаслідок замулення було ускладнено проїзд транспорту місцевою дорогою. Перешкоджали руху машин і повалені дерев, зокрема, на автодорозі між селищем Козова та селом Дибще Козівського району. Сильні пориви вітру обірвали й лінії електропередач, відтак без світла залишились жителі 30 населених пунктів.

      Читайте також: У Карпатах посеред квітня випало 1,3 метра снігу: неймовірні фото, відео

      Негода на Великдень на Тернопільщині: дивіться відео 

      Тернопільщина серйозно постраждала від негоди на Великдень: дивіться відео 

      У Старому Місті внаслідок негоди застряг на ґрунтовій дорозі поблизу місцевого кладовища автомобіль з двома дітьми. Згодом надзвичайники відбуксирували його на проїжджу частину. Допомогли рятувальники евакуювати і чотирьох пасажирів, двоє з яких – діти, з підтопленого автомобіля у Тернополі.

      Відео грози у Тернополі на Великдень: дивіться відео 

      Тим часом, у мережі публікують фото та відео негоди на Тернопільщині. На окремих кадрах можна побачити, що падав град розміром із м’ячик для настільного тенісу.

      На Великдень на Тернопільщині випав град: дивіться відео 

      Великодній град на Тернопільщині: дивіться відео 

      Вирувала негода й на Житомирщині – тут випав град розміром з перепелине яйце та рясні опади суттєво ускладнили видимість на дорогах.

      Гроза та град на Житомирщині: дивіться відео 

      Яку погоду очікувати на Львівщині, Тернопільщині та Житомирщині 30 квітня, Ви можете дізнатися, перейшовши за цим посиланням.  

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      Теги: Новини України Негода в Україні Стихійні лиха Надзвичайні ситуації Новини Львова Новини Житомира Тернопіль ДСНС
      Джерело: 24 канал
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