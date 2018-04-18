"Великоднє перемир'я" зірвано: жодного дня тиші

Прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер заявила про зрив "великоднього перемир'я", оголошеного на Донбасі з 30 березня.

Про це написала Оліфер у Facebook.

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З 30 березня по 16 квітня 2018 року зафіксовано одне бойове зіткнення та 720 обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, 685 з них були прицільні. Мали місце порушення режиму тиші із застосуванням зброї, забороненої Мінськими угодами – із застосуванням танків, артилерії та мінометів,

– зазначила вона.

Зокрема, ще раз озвучено готовність передати Росії понад 20 її громадян, які перебувають за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України, в обмін на звільнення політв'язнів, яких утримують на території РФ. Також жорстко поставлено питання щодо розблокування роботи з пошуку зниклих безвісти.

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Прес-секретар Кучми додала, що повноцінна тиша можлива лише після того, як Росія припинить постачати техніку, озброєння, паливно-мастильні матеріали та найманців через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону, вивести з території України техніку.

Нагадаємо, з 30 березня на Донбасі почало діяти чергове 13 перемир'я пов'язане із Великодніми святами. Але і цього разу – його зірвали окупанти. Наступного дня у суботу, 31 березня, бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 11 обстрілів позицій наших захисників.