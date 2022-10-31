Цього разу свою "освіченість" демонстрували не політики, а прості росіяни. У мережі оприлюднили відео, де росіянка розповідає "лайфхак" про те, як можна визначити "нациста".

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Жителька Росії вважає, що треба катувати людей, щоб зрозуміти, чи є вони "нацистами"

У росіянки, що стоїть поблизу дитячого майданчика, запитують, як можна відрізнити "нациста" від звичайної людини. Жінка відповідає, що треба катувати людину і тоді все стане зрозуміло.

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На жаль, судячи з тих катувань і знущань, які чинять російські загарбники щодо українців, не лише ця жінка так вважає. Схоже, що "русскій мір" та пропаганда глибоко вкорінилися у головах деяких жителів країни-агресорки.

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Росіянка напала на українців в Іспанії й скандувала, що вона – "Владімір Путін"

Росіянка в Іспанії почала лаятися на українців просто на вулиці. Вона кричала, що її ім'я – "Владімір Путін".

Згодом жінка трохи заспокоїлася і перестала галасувати, однак тільки-но одна з українок сказала, що Путін – вбивця, неадекватна росіянка знову взялася за своє.

Вона почала волати, що українців "мало обстрілювали". Навіщо прихильниця "русскава міра" причепилася до українців невідомо.

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