Велику контрабанду продуктів викрили на польському кордоні: фото
Українські митники зупинили спробу контрабанди в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині – Медика".
Контрабандні харчові продукти виявили у рейсовому автобусі "Івано-Франківськ – Перемишль", повідомляє прес-служба Львівської митниці.
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У митників виникла підозра щодо можливого переміщення прихованих від митного контролю товарів. Після поглибленого огляду у салоні автобуса та його багажному відділені вони виявили незадекларований товар.
Контрабанда на кордоні: дивіться фото
З'ясувалося, що водій, 27-річний мешканець Івано-Франківщини, загалом намагався незаконно везти до України 2107 кілограмів продуктів та 120 літрів молока.
За цим фактом вже складено протокол про порушення митних правил, а товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.
Зазначимо, що напередодні прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів на кордоні з Румунією. Чоловіки у гідрокостюмах намагалися вплав через річку Тису переправити 7300 пачок цигарок.