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      Велику контрабанду продуктів викрили на польському кордоні: фото

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      Контрабанда на кордоні
      Контрабанда на кордоні / facebook.com/lviv.customs

      Українські митники зупинили спробу контрабанди в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині – Медика".

      Контрабандні харчові продукти виявили у рейсовому автобусі "Івано-Франківськ – Перемишль", повідомляє прес-служба Львівської митниці.

      Читайте також: Щоденно точиться боротьба, – Дейнеко про конфлікти прикордонників з митниками

      У митників виникла підозра щодо можливого переміщення прихованих від митного контролю товарів. Після поглибленого огляду у салоні автобуса та його багажному відділені вони виявили незадекларований товар.

      Контрабанда на кордоні: дивіться фото


      З'ясувалося, що водій, 27-річний мешканець Івано-Франківщини, загалом намагався незаконно везти до України 2107 кілограмів продуктів та 120 літрів молока.

      За цим фактом вже складено протокол про порушення митних правил, а товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

      Зазначимо, що напередодні прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів на кордоні з Румунією. Чоловіки у гідрокостюмах намагалися вплав через річку Тису переправити 7300 пачок цигарок.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Контрабанда Новини Польщі Державна митна служба Держприкордонслужба
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