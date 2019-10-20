Велику контрабанду продуктів викрили на польському кордоні: фото

Українські митники зупинили спробу контрабанди в пункті пропуску для автомобільного сполучення "Шегині – Медика".

Контрабандні харчові продукти виявили у рейсовому автобусі "Івано-Франківськ – Перемишль", повідомляє прес-служба Львівської митниці.

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У митників виникла підозра щодо можливого переміщення прихованих від митного контролю товарів. Після поглибленого огляду у салоні автобуса та його багажному відділені вони виявили незадекларований товар.

Контрабанда на кордоні: дивіться фото



З'ясувалося, що водій, 27-річний мешканець Івано-Франківщини, загалом намагався незаконно везти до України 2107 кілограмів продуктів та 120 літрів молока.

За цим фактом вже складено протокол про порушення митних правил, а товар вилучено. Справу скерують до суду, який і визначить покарання.

Зазначимо, що напередодні прикордонники зі стріляниною затримували контрабандистів на кордоні з Румунією. Чоловіки у гідрокостюмах намагалися вплав через річку Тису переправити 7300 пачок цигарок.