Ця подія відбулася в центрі міста 23 травня. Після фіксації рекорду велосипедисти проїхали 9-кілометровий маршрут.

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Розмір найбільшого контуру України був 98 на 73 метри. Всередині нього намалювали олімпійське кільце та герб Харкова. Відзнаку про внесення до національного реєстру рекордів вручили виконувачу обов'язків мера Ігорю Терехову.

Загалом у заході взяли участь 12 500 велосипедистів. Після загального фото на контурі країни, вони проїхалися центральними вулицями:

площею Свободи,

проспектом Науки

вулицею Дерев'янка

Та у зворотному напрямку повернулися на початок маршруту.

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Зверніть увагу! У харківському велодні взяли участь футболісти збірної України. Після цього вони зіграли матч з Бахрейном. Він закінчився нічиєю – 1:1.