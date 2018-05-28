Велогонщик Фрум зібрав повну чемпіонську колекцію, вигравши "Джиро Д’Італія"

Крістофер Фрум вперше в кар’єрі тріумфував на "Джиро Д’Італія". Фрум став лише сьомим велогонщиком, який переміг у всіх трьох гонках гран-тура.

Про це повідомляє XSport.ua.

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Крістофер Фрум зібрав повну чемпіонську колекцію. Оформивши перемогу на "Джиро д'Італія" британський велогонщик став лише сьомим у історії, кому вдалося підкорити всі три гонки гран-тура. Відтак Фрум опинився в одному ряду із Анкетілем, Джімонді, Мерксом, Іно, Контадором та Нібалі.

Перемогу ж на останньому етапі дружби здобув ірландець Сем Беннет. А от Крістофер Фрум крім тріумфу у загальному заліку велобагатоденки, забрав собі також майку лідера гірської класифікації.