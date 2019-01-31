Велогонщика дискваліфікували за двозначне фото з незнайомкою, жінка ще й звернулася у поліцію
Бельгійського велогонщика Ільо Кейссе відсторонили від аргентинського етапу "Вульета Сан-Хуан" через непристойне фото з його участю.
Організатори змагань побачили фотографію, на якій члени команди Deceuninck-QuickStep, пілотом якої є Ільо, сфотографувалися з офіціанткою.
Читайте також: Американська модель вимагає в російського боксера 8 млн компенсації за побиття
Бельгійцю дісталося місце позаду дівчини – і він, закинувши руку за голову, прийняв досить двозначну позу.
Як пише Cycling News, жінка пізніше звернулася у поліцію зі скаргою і розповіла про інцидент місцевим ЗМІ, а Кейссе розлучився з 80 доларами, які у нього вилучили як штраф.
Велогонщик у соціальних мережах попросив вибачення за інцидент.
"Хочу попросити вибачення перед всіма за той жест на фото. Я нікого не хотів образити, і приношу свої найглибші вибачення. Я визнаю, що зробив помилку. Мені правда дуже шкода", – написав спортсмен у Twitter.
Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram