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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Велокарнавал та відправка велосипеду на Марс: чим цьогоріч вражав харківський Велодень

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Подія щороку стає більш масштабною та схожою на карнавал, адже у велоколоні можна зустріти голівудських та казкових героїв, середньовічних лицарів, та й сам транспорт зазнає дивовижних перевтілень.

Щороку Харківський велодень стартує з флешмобу. Тисячі учасників на двоколісному транспорті разом формують тематичну фігуру. Цьогоріч, наслідуючи Ілона Маска, жартома відправили на Марс велосипед.

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Після цього стартував і традиційний велокарнавал. Перекриті на кілька годин центральні вулиці стали схожі на бразильський карнавал.

Велокарнавал у Харкові
Велодень у Харкові

У минулому році хотіли таке проробити, але хлопців було мало, адже повинен бути поруч хтось зі мною, щоб в разі чого зняти його з мене швидко, тому що обладунок важить 30 кілограмів,
– сказав лицар ХІ століття, учасник Велодня-2018 Руслан.

А ще велозаїзд – це свято інженерської вигадки. Велосипедисти роками готуються до травневого параду. Так, Слава 2 роки збирав свого залізного коня з металобрухту.

Все придумано, все своїми руками зроблено, виточено, пофарбовано. Ще й міст задній зробив, аналогів точно немає,
– прокоментував веломайстер Слава.

У колоні поруч бджоли, пірати, відьми, веломашини та рикші. Для участі в колоні Івану вистачило навіть одного колеса.

Традиційно Велодень закінчується колоною найменших учасників – тут у транспорту і педалей немає, і коліс більше двох для стійкості. А скоро у колоні може з'явитися і зоогрупа.

Велодень у Харкові
Велопробіг до велодня в Харкові

Вже більше 5 років заїзд збирає більше 10 тисяч екологічного транспорту з усіх районів міста, а 13 весняний велодень у Харкові відзначився 13-тьма тисячами учасників.

Автор: Ірина Карпюк
Теги: Новини України Новини Харкова Транспорт
Джерело: 24 Канал
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