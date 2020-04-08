Велосипед дозволяє бути мобільним попри карантин

Залишатися мобільним попри карантин та ще й підтримувати своє здоров'я дозволяє їзда на велосипеді.

Артур вже другий сезон поспіль користується велопрокатом Nextbike. Запевняє, що це – надзвичайно зручно і корисно.

"Це дуже зручний вид транспорту. Зручно, коли по локації треба пересуватись: супермаркети, метро, робота. Взяв і поїхав. Телефоном розблокував, карткою заплатив і поїхав", – поділився мешканець ЖК "Нивки-Парк" Артур.

Торік велосипедних станцій Nextbike по Києву було 33, а з квітня облаштують понад три сотні. 10 встановлять у житлових комплексах "Інтергал-Буд". Забудовник і громадський прокат велосипедів у Києві Nextbike заявили про ексклюзивну співпрацю. Тож тепер не тільки мешканці, а й всі кияни отримають зручні локації і зможуть користуватись прокатними велосипедами.

Мешканці наших комплексів мають змогу дістатися на роботу в правовому полі та у зручному режимі. Вони беруть велосипед у себе в комплексі, дістаються до наступної станції і можуть спокійно йти працювати. І таким самим чином повернутися назад,

– зазначила PR-менеджер "Інтергал-Буд" Світлана Євдокименко.

"Для того, щоб скористатися послугами прокату, потрібно буде зареєструватися в додатку Nextbike і поповнити рахунок як в мобільному телефоні або взяти абонемент – місячний або річний – в рамках якого у вас є безкоштовні пів години з кожної поїздки", – розповів директор і співзасновник компанії Nextbike Олексій Кушка.

Усього з квітня по Києву в прокаті з`явиться понад 2 тисячі нових велосипедів. Сервіс має всі дозвільні документи на пересування містом від київської влади. Під час карантину усі байки обробляють дезінфікуючими засобами. Велопарковки – це частина послідовної екологічної програми "Інтергал-Буду". З початку року компанія розпочала оснащувати свої комплекси електрозаправками, впроваджувати сортування сміття. Окрім того, забудовник проводить очистку озер та підтримує проєкти з реновації парків.