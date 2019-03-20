Велосипеди листоношам і доплати до зарплати: "Укрлендфармінг" допомагає пошті на Полтавщині

"Укрлендфармінг" (Ukrlandfarming), найбільший за розміром земельного банку агрохолдинг України бізнесмена Олега Бахматюка, вирішив допомогти листоношам державної поштової служби у Гадяцькому районі Полтавської області.

Соціально відповідальне підприємство щомісяця доплачує по 1000 грн до заробітної плати листонош, а також придбало поштаркам велосипеди для полегшення їх щоденної праці.



Наразі отримують доплату листоноші, які обслуговують три села Петрівсько-Роменської ОТГ Гадяцького району, але в планах "Укрлендфармінг" підтримка і листонош інших областей. "Ми добре розуміємо, яка важлива роль листонош у селах, з їх підтримкою людям похилого віку, яким подекуди і поспілкуватися може бути ні з ким і навіть попросити пенсію з пошти принести. Тому вирішили, щоб відділення не закрилося, доплачувати листоношам за працю. Також, щоб полегшити їм роботу, подарували зручні велосипеди поштаркам Свиридівської сільської ради. Плануємо продовжувати підтримувати державну поштову службу і в інших районах трьох областей, де ми присутні", – поділився Юрій Петрович Щербак, директор "Райз-Сходу", який входить до складу холдингу "Укрлендфармінг".



"Сільське населення постійно зменшується, але ті, хто проживає тут, потребують інформації, свіжих новин, – зазначив Свиридівський сільський голова Анатолій Петрович Пугач. – Люди охоче спілкуються з листоношами, їм завжди раді в кожній хаті. Обслуговувати п’ять сіл – це важка праця: відчутної ваги сумка, ходити доводиться чимало, тому придбання велосипедів значно полегшить її". Його підтримує і голова місцевої ОТГ: "Завдяки допомозі від підприємства групи "Укрлендфармінг" наші села Коновалове, Ветхалівка та Середняки продовжать користуватися звичними й необхідними послугами листонош", – розповідає Валентина Бугайова.



Треба зазначити, що це не перший соціальний проект "Укрлендфармінг". Соціально відповідальне підприємство реалізує різноманітні проекти з підтримки жителів сіл, в яких розташовані підприємства холдингу. Мільйони гривень вкладає "Укрлендфармінг" в інфраструктурні проекти, на соціальне забезпечення селян, ремонти та розчистку доріг взимку, модернізацію водогонів, покращення харчування школярів тощо. "Укрлендфармінг" є одним з найпривабливіших роботодавців України за результатами різноманітних опитувань та рейтингів, а також одним з найбільших платників податків в Україні.