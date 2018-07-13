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Ведмідь поцупив бутерброд у медсестри: відео

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Чорний ведмідь
Чорний ведмідь / Фото з відкритих джерел

У США медсестра, яка приїхала на виклик до пацієнта та не закрила вікно свого авто, помітила у машині чорного ведмедя.

Про це пише AJC.

Тварина залізла в авто по їжу, яку жінка залишила на видному місці в авто. Як розповіла медсестра, ведмідь з’їв весь її обід – кілька сендвічів, чіпси та печиво.

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Під час "гостювання" ведмідь трохи пошкодив авто медсестри та папери, які були у ньому.

З машини ведмедя намагалися вигнати шумом, проте він не покидав авто допоки не поїв.

 

Теги: LifeStyle Курйозні новини Новини США світ тварин
Джерело: 24 Канал
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