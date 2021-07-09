Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова 9 липня. Вона це зробила на засіданні, яке провела в Одесі.

До теми Під санкції РНБО потрапили 18 львівських компаній

Перевозили товари з Китаю та Європи

За словами Венедіктової, жителями Одещини є 4 з ТОП-10 контрабандистів України. Наразі вже тривають кримінальні розслідування щодо цих осіб.

Їх підозрюють у доставленні різних товарів із Європи та Китаю без проведення митного контролю. Однак не повідомили, про які саме товари мовиться.

Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами протиправної діяльності визначених у рішенні РНБО фізичних та юридичних осіб,

– додала чиновниця.

Також вона заявила, що правоохоронці консолідувалися, щоб припинити організовані потоки незаконного товарообігу. Ірина Венедіктова назвала контрабанду економічним тероризмом проти України.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 15 квітня 2021. Там мовилося про застосування персональних економічних та інших санкцій щодо 13 громадян та 95 компаній. Також 2 квітня запровадили санкції проти осіб, яких назвали ТОП-10 української контрабанди.