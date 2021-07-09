Відкрили 3 провадження, – Венедіктова про головних контрабандистів Одещини

Кілька топконтрабандистів з Одещини стали фігурантами кримінальних проваджень. Мовиться про причетних до компаній, проти яких ввели санкції на засіданні РНБО ще у квітні. Наразі вже ведуть розслідування за 3 провадженнями.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова 9 липня. Вона це зробила на засіданні, яке провела в Одесі.

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Перевозили товари з Китаю та Європи

За словами Венедіктової, жителями Одещини є 4 з ТОП-10 контрабандистів України. Наразі вже тривають кримінальні розслідування щодо цих осіб.

Їх підозрюють у доставленні різних товарів із Європи та Китаю без проведення митного контролю. Однак не повідомили, про які саме товари мовиться.

Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у 3 кримінальних провадженнях за фактами протиправної діяльності визначених у рішенні РНБО фізичних та юридичних осіб,

– додала чиновниця.

Також вона заявила, що правоохоронці консолідувалися, щоб припинити організовані потоки незаконного товарообігу. Ірина Венедіктова назвала контрабанду економічним тероризмом проти України.