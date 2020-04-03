Венедіктова має можливість довести, що не є людиною Порошенка: ексклюзивне інтерв'ю з Рябошапкою

Про довгоочікувані посадки корупціонерів та кримінальні справи, у яких фігурує Порошенко – в ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу у програмі "Перехресний допит" розповів ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

Довгоочікувані посадки корупціонерів

Коли ви приєдналися до команди Зеленського, то власним ім’ям підписалися під його обіцянкою задовольнити суспільний запит на справедливість – "Прийде весна, будемо саджати". Не хочу бути схожою на Максима Бужанського, який поливав вас брудом у парламенті в день вашого звільнення, але в мене таке ж питання, як в нього і мільйонів людей, які голосували за Зеленського рік тому. Весна прийшла, а посадок немає. І ви один з тих, хто мав би їх забезпечити і показати суспільству. Тож питання – де посадки?

Ми забезпечували ті посадки. На рівні Генпрокуратури, а згодом Офісу генпрокурора, робота з так званих посадок була достатньо активною. Я про це говорив у своєму виступі в парламенті. Показники за 6 місяців щодо осіб, які притягнуті до відповідальності, щодо справ, які були передані до суду, щодо майна, яке було повернуте державі, вони переважали ті, які були за весь минулий рік.

Перша частина інтерв'ю Це тест для Зеленського: Рябошапка розповів про скандал з Єрмаком

Питання лише в тому, що рівень тих посадок, яких вимагало суспільство, не може забезпечити Офіс генпрокурора, оскільки закон створив спеціалізовані органи. Виключно НАБУ та САП може забезпечити цей суспільний запит на посадки топ-корупціонерів. Офіс генпрокурора не може розслідувати і здійснювати процесуальне керівництво у справах, до прикладу, щодо міністрів, керівників державних підприємств чи народних депутатів в тих випадках, коли це стосується корупції.

Однак ми можемо згадати інші справи. До прикладу, які стосуються одного із відомих київських забудовників – той самий Микитась. Це справа, яка належала до нашої компетенції. Ми її розслідували і передавали матеріали до суду.

Більше про скандальну справу Микитася – читайте тут.

Справа щодо Пашинського, наприклад, загублена. Розслідування було актуалізовано, активізовано. Наразі вона вже була готова до того, щоб відкривати матеріали та передавати її до суду. Однак мене немає на посаді вже майже місяць, справа десь зникла. І знову таке враження, що вона не є актуальною.

Це ви про справу Пашинського зараз?

Так.

Що відомо про справу Пашинського? Сергія Пашинського підозрюють у тому, що він 31 грудня 2016 року вистрілив з нагородного пістолета у ногу В'ячеславу Хімікусу – мешканцеві Київщини.



За версією Пашинського, він з дружиною повертався на авто з кінотеатру додому в село Хлепча. Їхня машина мало не врізалася в мікроавтобус, який стояв на проїжджій частині без габаритних вогнів. Це трапилось на неосвітленій частині дороги. Депутат вийшов з салону автомобіля, щоб з'ясувати, в чому справа. У нього виник конфлікт з Хімікусом, який нібито вдарив Пашинського пляшкою по голові і збив з ніг. Лежачи на землі, депутат вистрілив в ногу своєму нападнику. Пашинський каже, що оборонявся, однак, за версією потерпілого, політик відразу погрожував йому пістолетом.

Ви думаєте, справу "поховають"?

Так все виглядає, що її можуть "поховати". Власне, я сьогодні вперше згадав, що така справа була. Ми у публічному просторі про цю справу та рух у ній не бачимо жодної інформації.



Сергій Пашинський / Фото: РБК-Україна

Ще перед тим, як вас призначили генпрокурором, ви були в команді Зеленського людиною, яка відповідала взагалі за антикорупційну політику, за її формування. Як вам тоді озвучував і ставив завдання президент щодо цих "посадок"? Як все звучало?

Я зараз не можу згадати, що саме тоді було. Точно не було якоїсь розмови про конкретні прізвища. Ще під час виборчої кампанії ми обговорювали ті випадки, які стосувалися, наприклад, Свинарчука. Що такі злочини повинні були бути розслідувані. З самого початку, коли ми прийшли на посади, вся моя команда почала активно співпрацювати з НАБУ. Оскільки ми розуміли, що саме НАБУ та САП можуть дати відповіді на ті питання, які цікавлять суспільство – на справи щодо топ-корупціонерів.



Олег Гладковський та його син Ігор / Фото: колаж 24 каналу

Можу сказати, що справа, Свинарчука-Гладковського була активізована в той час, коли ми прийшли на посади. До того не було у ній особливого руху. І повідомлення про підозру Гладковський отримав саме тоді, коли ми почали співпрацювати з НАБУ.

Довідка. Як з'ясували журналісти Bihus.Info, Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського (до 2014 року був Свинарчуком), був причетний до корупційної схеми за участі "Укроборонпрому". Більше про цю справу – читайте тут.

Так само були активізовані багато справ щодо комерційних банків. Багато колишніх власників цих найбільших банків, які були доведені до банкрутства, і досі переховуються за кордоном. Вони боялися того, що їх притягнуть до відповідальності.

Кримінальні справи, у яких фігурує Порошенко

Кілька місяців тому, перед Новим роком, журналісти вас запитували, які перспективи є по тих справах, які завело проти Порошенка Державне бюро розслідувань з подачі колишнього юриста Януковича Портнова. Ви тоді сказали, що не бачите перспектив по тих справах. Однак наголосили, що є справи, в яких Порошенко дійсно може понести відповідальність. Про які саме йде мова і чим це може йому загрожувати?

Ми розпочали розслідування по справах, які стосувались незаконного видворення Міхеїла Саакашвілі з України. Ми достатньо добре просунулися в цій справі і почали допитувати посадовців прикордонної служби. Ця справа має хороші перспективи, якщо нею справді ефективно займатися.

Крім того, була одна зі справ, пов'язаних з економікою. Не дуже хочу зараз говорити про це детально, тому що зможу розголосити інформацію щодо таємниці досудового розслідування. Мені здається, вона теж має хороші перспективи для того, щоб бути доведеною до суду.



Петро Порошенко / Фото: eurosolidarity.org

Та підозра, яка була направлена мені командою слідчих під керівництвом Венедіктової, стосувалась призначення членів Вищої ради правосуддя та призначення Семочка. Також, власне, обвинувачення в узурпації влади і в зловживанні службовим повноваженням, яке пред'являлося попереднім президентом. Воно було в юридичному сенсі абсолютно бездоказовим. У справі не було жодного доказу, яке могло би свідчити про вину попереднього президента у вчинені, власне, цих злочинів.

Це була погано написана справа чи там реально немає складу злочину?

Там обидві обставини є, про які ви говорите. І справа була розслідувана погано, точніше, вона була розслідувана добре, якби була потреба виправдати підозрюваного. Всі докази, які були зібрані в цій справі – не звинувачували, а виправдовували підозрюваного.

П'ятого президента.

Так, саме так. Із тих допитів, чи з інших доказів письмових, які були у справі, не бачу жодних, які могли би стати підставою для обвинувального вироку судді. В юридичному сенсі безглуздо звучало б, як узурпація влади – призначення першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки. Чи назвати узурпацією влади призначення членів Вищої ради правосуддя, коли це за Конституцією є його повноваженнями.

Зараз у Венедіктової є всі можливості, щоб підписати цю підозру. Однак ми бачимо, що вона два тижні на посаді і досі жодних рухів за цією підозрою немає. Це свідчить про те, що вона теж розуміє нікчемність цього документу.



Ірина Венедіктова / Фото: liga.net

Рябошапка – людина Порошенка?

Коли вас звільняли в парламенті Максим Бужанський виступав з трибуни і закидав вам, що ви не підписуєте цю підозру, тому що ви людина Порошенка. Ви – генеральний прокурор Порошенка? Чи можна тепер вважати генеральним прокурором Порошенка Венедіктову, якщо вона так само не підписує цю підозру?

Це абсолютно безглузде твердження, як і все те, про що говорить Бужанський. Я вже говорив неодноразово, що пішов з посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) через те, що саме адміністрація Порошенка втручалась у роботу всього незалежного антикорупційного органу і не давала можливості ефективно здійснювати контроль за перевіркою декларацій.

Скандальний Бужанський виступив в Раді щодо Рябошапки: відео

Коли була передвиборча кампанія кандидата в президенти Зеленського, наша риторика щодо Порошенка була достатньо жорсткою. Я особисто підписував підозру народній депутатці, яка є представником фракції "Європейська солідарність". Фракції, яку очолює Петро Порошенко.

Це Софії Федині?

Так, саме про неї йде мова. А звинувачувати мене в тому, що я є "людиною Порошенка" – абсолютна нісенітниця. Зараз Венедіктова має можливість довести, що вона не є прокурором Порошенка.

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Побачимо, чи вона це зробить. Справа Саакашвілі, про яку ви кажете – це про те, що вони підробили документи, аби позбавити його громадянства?

Мова йде про те, що було перевищено повноваження працівниками правоохоронних органів під час його видворення з України і про зловживання можливими повноваженнями тих осіб, через чиї дії було здійснено це видворення. Там великий комплекс дій досліджується у цьому кримінальному провадженні й достатньо ефективно. Його можна буде досить швидко закінчити.



Міхеїл Саакашвілі / Фото 24 каналу

Якщо доведуть причетність Порошенка до злочину, що йому загрожує?

Не пам'ятаю зараз санкцій. Якщо дійти, власне, до керівництва держави на той час і довести їх злочинні дії, то санкція може передбачати і позбавлення волі.

Ви говорили, що інша справа – економічна. Мали на увазі "Роттердам+"?

Ні, ця справа перебуває у провадженні Національного антикорупційного бюро. Це була інша справа, яка не пов'язана з "Роттердам+". Вона пов'язана з одним із банків.

Що відомо про формулу "Роттердам+"? Це методика формування ціни на паливну складову (вугілля) при виробництві електроенергії на теплових електростанціях в Україні.



Формула "Роттердам+" почала діяти у травні 2016 року, коли президентом України був Петро Порошенко. Тоді Україна втратила контроль над частиною Донецького вугільного басейну через війну на Донбасі. Для забезпечення енергонезалежності українська влада прийняла рішення купувати вугілля на міжнародній біржі у Нідерландах. А туди воно потрапляє з Південно-Африканської Республіки та Південної Америки.



Формулу називають скандальною та корупційною, адже щомісяця вона збирає надлишковий мільярд гривень. У такий спосіб реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

А про "Роттердам+" ви щось знаєте? Можливо довести причетність Порошенка до схеми, на якій заробив Ахметов і нібито фонд, яким керує Порошенко і його люди?

Знову ж таки, ці питання треба ставити детективам антикорупційного бюро та прокурорам спеціалізованої прокуратури. Я не є настільки глибоко (обізнаний – 24 канал) в цій справі, і не був процесуальним керівником, тому не можу знати.

Об'єктивно ваш прогноз – ми побачимо п'ятого президента Порошенка на лаві підсудних, чи ні?

А чому ми маємо прогнозувати, чи буде на лаві підсудних попередній президент? Окрім нього є ще багато людей, які доклалися до того, аби економіка нашої країни була слабкою і зруйнованою. Багато людей наживалися на економіці. Очевидно, п'ятий президент теж міг бути до цього причетний.

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До прикладу, той самий скандал зі Свинарчуком показує, що є підстави так вважати. Окрім нього, ми не повинні забувати, що є так звана команда "любих друзів", які оточували і так само наживалися на цьому.

Якось непомітно пройшла новина про те, що Національне антикорупційне бюро притягнуло до відповідальності кількох осіб, пов'язаних із розкраданням у вугільній сфері. Власне, там теж можна дійти до виконавців достатньо високого рівня. Зокрема й тих, кого називали командою найближчих соратників попереднього президента.

Відповім на ваше запитання. Я не те, що кровожерлива і хочу помсти Порошенку. Однак якби люди побачили, що навіть найбільш впливова людина в країні може відповісти за злочини, які скоїла – це було б справді задоволення того запиту на справедливість. Тому про це всі питають.

Я абсолютно з вами згоден. Зараз у теперішнього керівництва Офісу генпрокурора, спеціалізованої антикорупційної прокуратури є всі можливості для того, аби задовольнити гасло "Посади своїх 3 найближчих друзів". Ми пам'ятаємо про останній корупційний скандал в оточенні глави держави (плівки Єрмака – 24 канал). Можна дуже швидко задовольнити запит суспільства на справедливість.

Про відставку Руслана Рябошапки та про те, чому справу "Приватбанку" можуть злити в СБУ – читайте незабаром у третій частині інтерв'ю з ексгенпрокурором.