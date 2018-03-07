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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Венера Мілоська отримала нові руки – все заради благородної мети

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Копії Венери Мілоської одягнули протези
Копії Венери Мілоської одягнули протези / twitter.com/mzzulfi

Копії всесвітньо відомої статуї грецької богині Венери Мілоської одягнули протези рук, надруковані на 3D-принтері.

До такої "рятівної" ініціативи вдались з благородною метою.

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Організатори кампанії #BodyCantWait ("Тіло не може чекати") закликають поширювати інформацію про використання протезів для мільйонів людей у світі, які цього потребують.

Копія статуї Венери Мілоської стоїть неподалік від станції метро "Лувр" – у сотнях метрів від оригіналу.

Окрім, копії Венери нову "кінцівку" отримала також статуя Олександру Македонському в паризьких садах Тюільрі.

За даними організаторів кампанії #BodyCantWait на сьогодні майже 2 десятки людей у Сирії та, зокрема, на Мадагаскарі отримали протези, яку були надруковані на 3D-принтері.

На черзі 100 людей в Індії. Загалом протезів потребують приблизно 100 мільйонів людей по всьому світу.

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Теги: LifeStyle Новини Франції Мистецтво благочинність
Джерело: 24 Канал
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