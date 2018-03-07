Венера Мілоська отримала нові руки – все заради благородної мети

Копії всесвітньо відомої статуї грецької богині Венери Мілоської одягнули протези рук, надруковані на 3D-принтері.

До такої "рятівної" ініціативи вдались з благородною метою.

Дивіться також: Фотограф показав Париж крізь інфрачервоний діапазон: казкові фото

Організатори кампанії #BodyCantWait ("Тіло не може чекати") закликають поширювати інформацію про використання протезів для мільйонів людей у світі, які цього потребують.

Копія статуї Венери Мілоської стоїть неподалік від станції метро "Лувр" – у сотнях метрів від оригіналу.

Charity gives Venus de Milo prosthetic arms in French campaign #AFP https://t.co/jJrdH6NbMR

Christoophe Archambault pic.twitter.com/VI7Bmmf7xE — AFP Photo (@AFPphoto) 6 березня 2018 р.

Окрім, копії Венери нову "кінцівку" отримала також статуя Олександру Македонському в паризьких садах Тюільрі.

At the time when statues of Communist icon Lenin, social reformer Periyar, Jana Sangh founder Mukherjee and Ambedkar are vandalized in #India, a charity (@HI_france) gives Venus de Milo prosthetic arms in #French #BodyCantWait campaign https://t.co/B5Kj6bmMaj pic.twitter.com/Dll0yxMR3k — Zulqarnain Ibn Usuf (@mzzulfi) 7 березня 2018 р.

За даними організаторів кампанії #BodyCantWait на сьогодні майже 2 десятки людей у Сирії та, зокрема, на Мадагаскарі отримали протези, яку були надруковані на 3D-принтері.

На черзі 100 людей в Індії. Загалом протезів потребують приблизно 100 мільйонів людей по всьому світу.

Дивіться також: Сліди тепла: фотограф робить незвичні фото безпритульних