Венера Мілоська отримала нові руки – все заради благородної мети
Копії всесвітньо відомої статуї грецької богині Венери Мілоської одягнули протези рук, надруковані на 3D-принтері.
До такої "рятівної" ініціативи вдались з благородною метою.
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Організатори кампанії #BodyCantWait ("Тіло не може чекати") закликають поширювати інформацію про використання протезів для мільйонів людей у світі, які цього потребують.
Копія статуї Венери Мілоської стоїть неподалік від станції метро "Лувр" – у сотнях метрів від оригіналу.
Окрім, копії Венери нову "кінцівку" отримала також статуя Олександру Македонському в паризьких садах Тюільрі.
За даними організаторів кампанії #BodyCantWait на сьогодні майже 2 десятки людей у Сирії та, зокрема, на Мадагаскарі отримали протези, яку були надруковані на 3D-принтері.
На черзі 100 людей в Індії. Загалом протезів потребують приблизно 100 мільйонів людей по всьому світу.
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