00:57
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 АВТО ПОЛІЦІЇ ЗБИЛО ДИТИНУ В КОНОТОПІ

      Венесуельці масово перетинають кордон з Колумбією: вражаючі фото та відео

      120 Читать новость на русском
      Венесуельці у черзі на перетині кордону з Колумбією
      Венесуельці у черзі на перетині кордону з Колумбією / https://www.dw.com

      У Венесуелі відкрили кордон до Колумбії, який був закритий майже чотири місяці. Через це тисячі венесуельців вирушили до сусідньої країни, аби придбати товари першої необхідності.

      Видання Deutsche Welle повідомило, зубожілі жителі Венесуели пішки намагаються дістатися Колумбії, аби купити продукти та медикаменти. Там вони значно дешевші та є у наявності.

      Читайте також: Венесуела висловила готовність до переговорів зі США

      За даними колумбійських прикордонників, за минулу добу щонайменше 18 тисяч людей перетнули кордон, люди вишукуються на пунктах пропуску у величезні черги.

      венесуела колумбія
      Черга на кордоні з Колумбією

      венесуела
      Венесуельці купують продукти першої необхідності у Колумбії

      Приблизно вісім тисяч венесуельців вже навіть встигли повернутись з покупками додому.

      Як венесуельці масово перетинають кордон з Колумбією: дивіться відео

      Чому Венесуела закрила кордон з Колумбією?Кордон перекрили ще у лютому за наказом тоталітарного венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Він обмежив доступ до Колумбії, аби люди не змогли отримати гуманітарну допомогу, яку свого часу демократичні країни направили знедоленим венесуельцям. Мадуро ж вирішив, що допомоги людям не потрібно і назвав це спробою перевороту у країні.

      Більше про політику Мадуро – дивіться у програмі "Диктатори".

      протистояння у венесуелі: останні події
      blog_ava
      Програма партії "Слуга народу": основні пріоритети
      9 червня
      2515
      Теги: Новини України Венесуела Колумбія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      9 червня , 23:44 Португалія перемогла у Лізі націй, мінімально обігравши Нідерланди: відео
      142
      Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      9 червня , 22:34 Головні новини 9 червня: кандидати від партій Зеленського і Порошенка та суд над поліцейським
      1241
      Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 червня , 22:00 Загрози держбезпеці України, імперія олігархів та російська техніка в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 481
      Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      9 червня , 21:11 Найсмішніші меми тижня: тролінг по-президентськи, погані Гени та нове обличчя Кучми
      3553
      Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      9 червня , 19:30 Шокуюча заява Зеленського щодо найманців Росії та рейтинг Медведчука і Бойка – топ-5 відео тижня
      3399
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук