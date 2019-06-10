Венесуельці масово перетинають кордон з Колумбією: вражаючі фото та відео

У Венесуелі відкрили кордон до Колумбії, який був закритий майже чотири місяці. Через це тисячі венесуельців вирушили до сусідньої країни, аби придбати товари першої необхідності.

Видання Deutsche Welle повідомило, зубожілі жителі Венесуели пішки намагаються дістатися Колумбії, аби купити продукти та медикаменти. Там вони значно дешевші та є у наявності.

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За даними колумбійських прикордонників, за минулу добу щонайменше 18 тисяч людей перетнули кордон, люди вишукуються на пунктах пропуску у величезні черги.



Черга на кордоні з Колумбією



Венесуельці купують продукти першої необхідності у Колумбії

Приблизно вісім тисяч венесуельців вже навіть встигли повернутись з покупками додому.

Як венесуельці масово перетинають кордон з Колумбією: дивіться відео

Чому Венесуела закрила кордон з Колумбією?Кордон перекрили ще у лютому за наказом тоталітарного венесуельського лідера Ніколаса Мадуро. Він обмежив доступ до Колумбії, аби люди не змогли отримати гуманітарну допомогу, яку свого часу демократичні країни направили знедоленим венесуельцям. Мадуро ж вирішив, що допомоги людям не потрібно і назвав це спробою перевороту у країні.



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