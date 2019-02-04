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      "Венесуела вже зробила всі свої вибори": Мадуро не погодився на ультиматум країн ЄС

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      Президент Венесуели Ніколас Мадуро
      Президент Венесуели Ніколас Мадуро / Getty Images

      Президент Венесуели Ніколас Мадуро навідріз відмовився проводити дострокові президентські вибори, як того вимагали країни Євросоюзу.

      ЄС напередодні поставив Мадуро ультиматум – або провести повторні вибори, або ж вони визнають тимчасовим президентом опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

      Читайте також: Трамп заявив про можливість воєнного втручання у Венесуелу: що відповіли у Мадуро

      За даними PressTV, сам Мадуро переконаний, що Захід таким чином намагається загнати його у глухий кут і не виключає ймовірності громадянської війни.

      Венесуела вже зробила всі свої вибори. Ніхто в світі не може прийти і відмовитися від нашої конституції та спробувати ввести ультиматуми. Ми просимо, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи нашої країни, і ми готуємося захищати нашу країну,
      – наголосив Мадуро.

      Зазначимо, що його противника Хуана Гуайдо вже визнали тимчасовим президентом країни Європи, серед яких Великобританія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди і Франція.

      Переворот у Венесуелі: причини кризи та до чого тут Росія з Україною – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Що відбувається у Венесуелі:

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення. 

      Теги: Євросоюз Протести Венесуела
      Джерело: 24 канал
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