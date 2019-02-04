"Венесуела вже зробила всі свої вибори": Мадуро не погодився на ультиматум країн ЄС

Президент Венесуели Ніколас Мадуро навідріз відмовився проводити дострокові президентські вибори, як того вимагали країни Євросоюзу.

ЄС напередодні поставив Мадуро ультиматум – або провести повторні вибори, або ж вони визнають тимчасовим президентом опозиційного лідера Хуана Гуайдо.

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За даними PressTV, сам Мадуро переконаний, що Захід таким чином намагається загнати його у глухий кут і не виключає ймовірності громадянської війни.

Венесуела вже зробила всі свої вибори. Ніхто в світі не може прийти і відмовитися від нашої конституції та спробувати ввести ультиматуми. Ми просимо, щоб ніхто не втручався у внутрішні справи нашої країни, і ми готуємося захищати нашу країну,

– наголосив Мадуро.

Зазначимо, що його противника Хуана Гуайдо вже визнали тимчасовим президентом країни Європи, серед яких Великобританія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди і Франція.

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Що відбувається у Венесуелі:

До якого стану довів Венесуелу Мадуро?За шість років перебування Мадуро при владі національна валюта – болівар – девальвувала гігантськими темпами: наприкінці 2018 рівень інфляції сягнув 1 мільйона 300 тисяч відсотків. Жителі Венесуели потерпають від нестачі продуктів: у периферійних районах країни бідняки змушені їсти котів, собак та щурів. З країни виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.