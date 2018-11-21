Венесуела запропонувала студентам з Колумбії 20 тисяч стипендій для навчання

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в середу запросив колумбійських студентів проходити навчання в університетах його країни.

Про це повідомила агенція "ТАСС".

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Я публічно пропоную 20 тисяч стипендій для колумбійської молоді, яка хоче приїхати вчитися до Венесуели. Нехай приїжджають вивчати медицину та інженерну справу, – заявив венесуельський лідер.

За словами Мадуро, у Колумбії вищі навчальні заклади припинили роботу "через брак грошей", яких їх позбавили "неолібералізм" та "олігархія". Відомостей про розміри стипендій для колумбійців не оприлюднено.

Венесуела в останні роки переживає соціально-економічну кризу, що супроводжується девальвацією національної валюти і гіперінфляцією. Згідно з даними парламенту, інфляція з січня по жовтень цього року склала близько 287 тисяч відсотків, а у річному перерахунку зростання цін перевищило 833 тисяч відсотків. МВФ прогнозує, що до кінця року інфляція може досягти 1 мільйона відсотків.