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      Венесуелу сколихнула нова хвиля масштабних протестів

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      Протести у Венесуелі
      Протести у Венесуелі / Фото з відкритих джерел

      Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про фінальну стадію операції "Свобода" направлену проти диктатора Ніколаса Мадуро. На вулиці Каракаса вийшли тисячі людей. Поліція застосувала сльозогінний газ та військову техніку проти маніфестантів.

      Від дій військових та поліцейських постраждали щонайменше 69 осіб. Принаймні така кількість звернень офіційно зареєстрована у лікарнях столиці, зазначає видання AFP.

      Читайте також: Криза у Венесуелі: президент торгує золотом, а люди живуть у злиднях, без їжі та води

      На тлі зростаючих протестів у Венесуелі відключили іспанську версію каналу CNN. Також за наказом влади припинили трансляцію ще чотири телеоператори. На території країни немає доступу до Facebook, Twitter, YouTube та Google.

      З чого почалася нова хвиля протестів?

      В ніч з 29 на 30 квітня за місцевим часом лідер венесуельської опозиції Хуан Гауайдо опублікував відео, записане на базі військово-повітряних сил Ла-Карлота. На записі він в оточенні військових закликав армію підтримати його і покласти край узурпації влади Ніколасом Мадуро.

      Гуайдо назвав це фінальною фазою операції "Свобода". Після цього по всій країні спалахнули протести. Сам Гуайдо незабаром покинув авіабазу.

      Якою була реакція режиму Мадуро?

      В уряді президента Ніколаса Мадуро заявили про "спробу військового перевороту" групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

      Зокрема глава Міністерства комунікації та інформації Хорхе Родрігес заявив про те, що влада ліквідує "військовослужбовців-зрадників". Він зазначив при цьому, що це невелика група військових.

      Що зараз відбувається у Венесуелі?

      У Мережі з'явилися численні відео того, як венесуельські військові розганяють протестувальників, стріляючи у повітря.

      Також з'явилося відео, як броньовані машини венесуельської нацгвардії, лояльні до Мадуро, в’їхали у натовп маніфестантів у Каракасі, внаслідок чого є потерпілі.

      Місцеве видання NTN24 опублікувало відео перестрілки у Каракасі, яка сталася під час масових протестів.

      На відео видно поліцейських, які ведуть вогонь через арку у будинку. Їх супротивників на відеозаписі не видно.

      Сполучені Штати Америки підтримали Хуана Гуайдо. Про це у своєму Twitter заявив державний секретар країни Майк Помпео.

      Сьогодні тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо оголосив про початок "Операції Свобода". Уряд США повністю підтримує прагнення народу Венесуели до свободи та демократії,
      – заявив він.

      Помпео також заявив, що Мадуро був готовий залишити Венесуелу, але Росія його переконала не робити цього.

      Що відбується у ВенесуеліМасові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня 2019 року: тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. За шість років на посаді президента Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За 2018 рік інфляція у Венесуелі сягнула понад мільйон відсотків. Венесуельці потерпають від нестачі елементарних речей – їжі, медикаментів, засобів гігієни. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей.

      Очолює опозицію керівник парламенту Хуан Гуайдо. Національна асамблея Венесуели проголосила його тимчасовим президентом. Такий крок визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн Європи включно з Україною та низка держав Латинської Америки.

      blog_ava
      Путін змінив посла у Білорусі і дав Лукашенку рік, щоб "подумати над інтеграцією", – ЗМІ
      30 квітня
      3297
      Теги: Новини Росії Венесуела Жертви Протести Латинська Америка
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