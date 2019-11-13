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      Венеція іде під воду: шокуючі фото та відео

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      У Венеції затопило близько 80 % території міста
      У Венеції затопило близько 80 % території міста / Фото з соцмереж

      У італійському місці Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, він сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80-ти відсотків території острівної частини міста.

      Через негоду загинули дві людини, в однієї з них смерть настала через удар струмом у затопленому домі.

      До теми: Найбільший торговий центр світу затопило: вода потоками ллється зі стелі – фото, відео

      Вода залила і центральну площу Сан-Марко, на набережну повиносило човни.

      Стародавні вулички перетворилися на потоки бруду і сміття.

      У місті закрили школи, люди говорять про катастрофу. Востаннє місто так потерпіло від повені ще у 1966 році.

      Зазначимо, що потужний циклон вирує у регіоні вже кілька днів. Швидкість вітру під час нестримних злив сягнула ста метрів за секунду. До того ж, синоптики попереджають, що наприкінці тижня над країною пройде новий циклон із вітрами й зливами.

      blog_ava
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Стихійні лиха Постраждалі Жертви
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