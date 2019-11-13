Венеція іде під воду: шокуючі фото та відео

У італійському місці Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, він сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80-ти відсотків території острівної частини міста.

Через негоду загинули дві людини, в однієї з них смерть настала через удар струмом у затопленому домі.

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Вода залила і центральну площу Сан-Марко, на набережну повиносило човни.

2nd biggest flooding in #Venice history tonight. Reached 187cm. And another high tide is expected tomorrow. We had 30 cm of water insider our home. Probably lost our fridge but some lost much more. People were seen crying. We need action#Venezia #AcquaAlta #hightide pic.twitter.com/UCSJuysG1h — Valeria Duflot (@DuflotValeria) 13 листопада 2019 р.

Acqua alta storica a Venezia: ragazzo nuota in piazza San Marco pic.twitter.com/5r9pA01xie — Local Team (@localteamtv) 12 листопада 2019 р.

Стародавні вулички перетворилися на потоки бруду і сміття.

Venezia is the new titanic pic.twitter.com/X3tTaEVeYf — ᴀᴜʀᴏʀᴀ | misses wonho (@idknamjoona) 12 листопада 2019 р.

Really devastatingly high ‘acqua alta’ now in Venezia.

pic.twitter.com/QkQ8TuLJCu — ️ Snowbird (@Snowbirdsix1000) 13 листопада 2019 р.

У місті закрили школи, люди говорять про катастрофу. Востаннє місто так потерпіло від повені ще у 1966 році.

Зазначимо, що потужний циклон вирує у регіоні вже кілька днів. Швидкість вітру під час нестримних злив сягнула ста метрів за секунду. До того ж, синоптики попереджають, що наприкінці тижня над країною пройде новий циклон із вітрами й зливами.