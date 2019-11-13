Венеція іде під воду: шокуючі фото та відео
У італійському місці Венеція зафіксували найвищий за останні півстоліття рівень води, він сягнув майже двох метрів. Затопленими опинилося близько 80-ти відсотків території острівної частини міста.
Через негоду загинули дві людини, в однієї з них смерть настала через удар струмом у затопленому домі.
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Вода залила і центральну площу Сан-Марко, на набережну повиносило човни.
Стародавні вулички перетворилися на потоки бруду і сміття.
У місті закрили школи, люди говорять про катастрофу. Востаннє місто так потерпіло від повені ще у 1966 році.
Зазначимо, що потужний циклон вирує у регіоні вже кілька днів. Швидкість вітру під час нестримних злив сягнула ста метрів за секунду. До того ж, синоптики попереджають, що наприкінці тижня над країною пройде новий циклон із вітрами й зливами.