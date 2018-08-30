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Венеційський фестиваль 2018: 10 найкращих суконь з червоної доріжки

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Венеційський фестиваль 2018: 10 найкращих суконь з червоної доріжки
Венеційський фестиваль 2018: 10 найкращих суконь з червоної доріжки / 24 Канал

29 серпня відбулось грандіозне відкриття Венеційського кінофестивалю 2018 на острові Лідо. Це вже 75-й за рахунком щорічний фестиваль, у якому понад 20 фільмів поборються за нагороду "Золотий лев".

На італійський острів та червону доріжку фестивалю першими завітали відомі зірки кіно та модних подіумів. Всі вони вражали красою та розкішшю своїх образів, а фотографи наввипередки намагались зафіксувати найяскравіші моменти. Серед зіроки були присутні Емма Стоун, Раян Гослінг, Наомі Уоттс, Клер Фой, Ізабель Гулар, Джорджина Родрігес та багато інших.

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Журналісти LifeStyle 24 зібрали для вас 10 найкращих суконь з червоної доріжки Венеційського кінофестивалю.


Актриса Наомі Воттс


Модель Сара Сампайо


Актриса Габріелла Уайлд


Модель Ізабель Гулар


Актриса Клер Фой


Модель Барбара Палвін


Актриса Тріне Дюргольм


Модель Шарлотта Мосс


Актриса Олівія Гамільтон


Модель Джорджина Родрігес

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Венеційський фестиваль розпочався 29 серпня і триватиме по 8 вересня. Цьогорічна програма фестивалю є справді дуже насиченою і заслуговує на кінопремії. Детальніше ви можете її переглянути за посиланням.

Чим відомий Венеційський фестиваль?Венеційський міжнародний кінофестиваль вважають найстарішим з усіх відомих кінозаходів. Вперше подію провели у 1932 році за ініціативи Бієнале Антоніо Маірані. Чоловік, переглянувши футбольний матч, вирішив зробити щось подібне в світі кіно – показати людям десятки фільмів та познайомити їх з новинками. Відтоді Італія щовересня стає меккою для представників кіноіндустрії.

Теги: Кіно Мода Фестивалі Голлівуд LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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