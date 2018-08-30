Венеційський кінофестиваль 2018: акторка Емма Стоун засвітила стрункі ноги в міні-сукні

Голлівудська акторка Емма Стоун разом з іншими зірками приїхала на італійський острів Лідо, де стартував Венеційський кінофестиваль. Знаменитість приголомшила своїм вбранням, засвітивши стрункі ноги.

Італія до 8 вересня стала своєрідною меккою для представників кіноіндустрії, адже там відбувається 75-ий Венеційський міжнародний кінофестиваль. До острова Лідо вже приїхали голлівудські актори та режисери, які будуть боротись за "Золотий лев".

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Захід не пропустила й оскароносна Емма Стоун. Акторка вийшла на червону доріжку в другий день Венеційського кінофестивалю. Для особливого дня зірка обрала блакитну міні-сукню, в якій засвітила свої стрункі ноги. Образ Емма Стоун доповнила туфлями на підборах з квітковим принтом і металевим носком.



Емма Стоун на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю 2018



Акторка Емма Стоун





Стильне взуття Емми Стоун

Відомо, що Емма Стоун приїхала на Венеційський кінофестиваль, щоб презентувати фільм "Фаворитка", в якому вона зіграла головну роль. На фотоколі зірки щасливо позували перед фотографами. Зокрема, компанію Еммі Стоун скали Ніколас Хоул, Йоргос Лантімос, Олівія Колман та Джо Алвін.



Емма Стоун та кінорежисер Йоргос Лантімос



Емма Стоун з акторкою Олівією Колман



Зірки фільму "Фаворитка"