Венеційський кінофестиваль 2018: акторка Кейт Бланшетт вбрала сукню з пікантним декольте

На італійському острові Лідо продовжується Венеційський кінофестиваль 2018. Зірки дивують та приголомшують журналістів елегантними та інколи пікантними вбраннями. Так, 49-річна Кейт Бланшетт засвітила сукню з чималим декольте.

Під час Венеційського кінофестивалю уже відбулось чимало презентацій фільмів. Так, 31 серпня актори та режисери представляли нову кінострічку, якій пророкують неабиякий успіх – "Зірка народилась". Підтримати колег прийшла акторка Кейт Бланшетт.

Читайте також: Відкриття Венеційського кінофестивалю 2018: фото з червоної доріжки

На червону доріжку знаменитість вийшла у чорній елегантній сукні від Armani. Вбрання було прикрашене рожевим пір'ям та мало чимале декольте, яке пікантно оголювало груди Кейт Бланшетт. Стильні прикраси та ідеальний макіяж завершили образ зірки.

Допис, поширений The Daily Paperazzi (@dailypaperazzi) 1 Вер 2018 р. о 12:44 PDT

Допис, поширений Objectif Festival (@objectiffestival) 1 Вер 2018 р. о 12:51 PDT

Допис, поширений E a R t H (@earthward09) 1 Вер 2018 р. о 12:27 PDT

Допис, поширений Cate Blanchett (@cateblanchett_s) 31 Сер 2018 р. о 9:56 PDT

Допис, поширений Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) 1 Вер 2018 р. о 12:40 PDT

Окрім цього, на червоній доріжці з'явились Бредлі Купер з Леді Гагою, які зіграли головні ролі у фільмі "Зірка народилась". Актор постав перед фотографами у класичному чорному костюмі. А от Леді Гага вразила всіх ефектним образом: зірка вбрала об'ємну рожеву сукню.

Допис, поширений Adaku Nwachinemere (@adakunwachineme) 1 Вер 2018 р. о 12:58 PDT