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Венеційський кінофестиваль 2018: акторка Кейт Бланшетт вбрала сукню з пікантним декольте

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Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт / Getty images

На італійському острові Лідо продовжується Венеційський кінофестиваль 2018. Зірки дивують та приголомшують журналістів елегантними та інколи пікантними вбраннями. Так, 49-річна Кейт Бланшетт засвітила сукню з чималим декольте.

Під час Венеційського кінофестивалю уже відбулось чимало презентацій фільмів. Так, 31 серпня актори та режисери представляли нову кінострічку, якій пророкують неабиякий успіх – "Зірка народилась". Підтримати колег прийшла акторка Кейт Бланшетт.

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На червону доріжку знаменитість вийшла у чорній елегантній сукні від Armani. Вбрання було прикрашене рожевим пір'ям та мало чимале декольте, яке пікантно оголювало груди Кейт Бланшетт. Стильні прикраси та ідеальний макіяж завершили образ зірки. 

 

 

 

 

 

Окрім цього, на червоній доріжці з'явились Бредлі Купер з Леді Гагою, які зіграли головні ролі у фільмі "Зірка народилась". Актор постав перед фотографами у класичному чорному костюмі. А от Леді Гага вразила всіх ефектним образом: зірка вбрала об'ємну рожеву сукню. 

 

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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