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Венеційський кінофестиваль 2018: Емма Стоун, Ізабель Гулар та інші фото перших гостей

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Клер Фой на Венеційському кінофестивалі 2018
Клер Фой на Венеційському кінофестивалі 2018 / www.gettyimages.in

На італійському острові Лідо стартував 75-й Венеційський міжнародний кінофестиваль, на який вже почали з’їжджатися світові знаменитості. Одними з перших стали Емма Стоун, Раян Гослінг, Наомі Уоттс, Клер Фой, , Ізабель Гулар, Джорджина Родрігес та багато інших.

Найстаріший кінофестиваль в світі, який бере свій початок ще в 1932 році, розпочався сьогодні, 29 серпня і триватиме по 8 вересня. Цьогорічна програма фестивалю є справді дуже насиченою і заслуговує на кінопремії. Детальніше ви можете її переглянути за посиланням.

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А поки найвідоміші зірки Голлівуду та модних подіумів першими прилітають на Венеційський кінофестиваль. Поки що без довгих суконь та яскравих макіяжів, але в дуже красивих та витончених образах знаменитості прибувають на найгучнішу подію цього серпня.


Наомі Воттс


Раян Гослінг


Ізабель Гулар
 


Джейсон Кларк


Джорджина Родрігес


Емма Стоун


Девід Кроненберг


Ізабель Гулар


Деміен Шазелл, Олівія Хемілтон, Клер Фой, Райан Гослінг, Джейсон Кларк і Джош Сінгер


Наомі Воттс

Теги: Фестивалі LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: Hello Magazine
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