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Венеційський кінофестиваль 2018: Наталі Портман здивувала золотою сукнею з глибоким декольте

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Наталі Портман
Наталі Портман / GettyImages

Знаменита голлівудська кіноактриса Наталі Портман відвідала 75-ий Венеційський кінофестиваль. На прем'єру фільму "Голос світла", у якому Портман зіграла головну роль, акторка з'явилася у розкішній сукні.

Для виходу актриса одягла елегантне золоте плаття від бренду Gucci з глибоким декольте. 

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Яскраву сукню Наталі Портман доповнила клатчем в тон і великими сережками.

​Наталі Портман / GettyImages
Наталі Портман / GettyImages

На червоній доріжці компанію Наталі склали режисер фільму Брейді Корбет і актриси, які зіграли у стрічці.

​Наталі Портман / GettyImages
​Наталі Портман з Брейді Корбет / GettyImages

​Наталі Портман / GettyImages
​Наталі Портман / GettyImages

​Наталі Портман / GettyImages
​Наталі Портман / GettyImages

​Наталі Портман / GettyImages
​Наталі Портман / GettyImages

Теги: LifeStyle Наталі Портман Кіно
Джерело: 24 Канал
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