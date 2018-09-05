Венеційський кінофестиваль 2018: Наталі Портман здивувала золотою сукнею з глибоким декольте
Знаменита голлівудська кіноактриса Наталі Портман відвідала 75-ий Венеційський кінофестиваль. На прем'єру фільму "Голос світла", у якому Портман зіграла головну роль, акторка з'явилася у розкішній сукні.
Для виходу актриса одягла елегантне золоте плаття від бренду Gucci з глибоким декольте.
Читайте також: Модель Ірина Шейк засвітила розкішну сукню на Венеційському кінофестивалі: яскраві фото
Яскраву сукню Наталі Портман доповнила клатчем в тон і великими сережками.
Наталі Портман / GettyImages
На червоній доріжці компанію Наталі склали режисер фільму Брейді Корбет і актриси, які зіграли у стрічці.
Наталі Портман з Брейді Корбет / GettyImages
Наталі Портман / GettyImages
Наталі Портман / GettyImages
Наталі Портман / GettyImages
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1