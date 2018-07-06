Венсан Кассель публічно зізнався у почуттях до 21-річної обраниці
Колишній чоловік Моніки Беллуччі, 51-річний кіноактор Венсан Кассель шаленіє від кохання до обраниці Тіни Кунакі, яка молодша за нього на 30 років.
Про це Кассель написав на своїй сторінці в Instagram.
Читайте також: Венсан Кассель з 21-річною Тіною Кунакі завітав на Каннський фестиваль: романтичні фото
Французький актор опублікував світлину коханої, яка одягнена у короткий чорний топ і міні-спідницю з босоніжками на підборах.
"Досконалість в моїх очах" – прокоментував знімок Венсан Кассель.
Згодом, Тіна Кунакі відповіла Касселю у коментарях.
"Це ти досконалість, моє кохання", – написала дівчина.
Нагадаємо, актор Венсен Кассель зробив пропозицію своїй молодій коханій.
Як відомо, пара познайомилась в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.
Вибір редакції
-
Блокування сайтів без рішення суду: СБУ підтримала законопроект та назвала низку аргументівсьогодні, 14:03
-
"Це тепер на все життя": дружина Бабченка вперше прокоментувала його "вбивство"сьогодні, 12:50
-
Вибух міномета на Рівненському полігоні: в Міноборони назвали версії причин інцидентусьогодні, 11:52