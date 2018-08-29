Венсан Кассель спокусливо оголив торс на нових фото

Французький кіноактор Венсан Кассель не перестає дивувати своїх прихильників. Після несподіваного весілля з молодою коханою Тіною Кунакі та серенад під вікном в рушнику, він опублікував нові з голим торсом.

Чорно-білі кадри Венсан залишив на своїй Instagram-сторінці кілька годин тому. Авторами фото стали Морган Лей і Джонні Кокран, які фотографували актора і його новоспечену дружину Тіну Кунакі для глянцю Vanity Fair.

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На знімках 51-річний Кассель позує лише в одних шортах, зручно вмостившись на столі у кухні. Актор виглядав як завжди серйозним та харизматичним.



Венсан Кассель для Vanity Fair

Варто додати, що дует фотографів також опублікував нові світлини 21-річної Тіни Кунакі із сексуальної фотоісторії.

Допис, поширений Morgane Lay - Photographer (@morganelay) 29 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Допис, поширений Jonny Cochrane - Photographer (@jonnyc1st) 29 Сер 2018 р. о 3:08 PDT

Нагадаємо, що Венсан Кассель освідчився Тіні в березні цього року, а 24 серпня пара побралася. Вони познайомилися в 2015 році на острові Ібіса одразу після того, як Венсен Кассель розлучився з Монікою Беллуччі. Незвична зовнішність моделі та розкішні форми привабили 51-річного актора. Відтак вони почали таємно зустрічатись, не коментуючи свої стосунки до 2016 року.