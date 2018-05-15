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Венсан Кассель з 21-річною Тіною Кунакі завітав на Каннський фестиваль: романтичні фото

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Закохані Венсан Кассель і Тіна Кунакі на Каннському кінофестивалі
Закохані Венсан Кассель і Тіна Кунакі на Каннському кінофестивалі / www.gettyimages.in

Пара закоханих – актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі, 12 травня з’явились на червоній доріжці Каннського кінофестивалю-2018 у яскравих образах. Однак увагу шанувальників привертали не їхні наряди, а чарівний вогник в очах.

Французький кіноактор та його молода подружка з'явилися разом на кінопрем'єрі "Girls of the Sun" в рамках кінофестивалю, де охоче позували перед фотокамерами на червоній доріжці.

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Щаслива пара багато усміхалася і не приховувала своїх палких почуттів навіть на урочистій події. Тіна не відходила від обранця ні на крок, постійно притискаючись до нього.


Закохані Венсан Кассель і Тіна Кунакі на Каннському кінофестивалі

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Для червоної доріжки Кунакі обрала сріблясту сукню з чорним поясом, глибоким декольте і розрізом від Alexandre Vauthier, а Кассель у свою чергу виглядав як справжній джентльмен – він приміряв класичний смокінг, білу сорочку та метелик.

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Нещодавно в мережі навіть з'являлись чутки про таємне заручення Венсана Касселя і Тіни Кунакі, оскільки на одному з фото модель похизувалась розкішною обручкою. Однак офіційне підтвердження заручин пара ще не оголошувала. 51-річний актор вж був одружений на знаменитій актрисі Моніці Беллуччі з 1999 по 2013 рік.

Теги: LifeStyle Каннський кінофестиваль Голлівуд Мода Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
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