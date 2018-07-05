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Вербіч врятував: "Динамо" зіграло в нічию з китайським клубом

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Гол Беньяміна Вербіча приніс нічию в другому спарингу "Динамо" на зборах в Австрії.

Про це повідомляє iSport

Віталій Буяльський забив 1 м'яч і виконав 2 гольові передачі у двох товариських матчах "Динамо".

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"Динамо" врятував гол Беньямін Вербіча. Він на 86 хвилині приніс віце-чемпіону України нічию в другому товариському матчі на зборах в Австрії проти китайського клубу "Тяньцзінь Цюаньцзянь".

Відкрили рахунок в матчі гравці з Піднебесної. Одна на перерву динамівці пішли переможцями. Впродовж п'яти хвилин Віталій Буяльський та Назарій Русин розписалися у воротах китайців.

Спочатку хавбек "Динамо" замкнув простріл Миколи Шапаренка. А згодом Русин реалізував класний пас п'ятою від Буяльського.

На початку другого тайму Модест зрівняв цифри на табло, а вивів уперед китайців екс-гравець "Мілана" й "Челсі" Алешандре Пату. Однак втримати переможний рахунок команда з Піднебесної не змогла. У підсумку гра закінчилась з рахунком 3:3.

Нагадаємо, луганська "Зоря" планує домашні матчі Ліги Європи проводити у Запоріжжі на "Славутич Арена". Однак є клубу є певні проблеми.

Теги: Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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