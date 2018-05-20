"Верес" та "Маріуполь" зіграли в нічию

До останньої гри в чемпіонаті проти "Маріуполя" підопічні Демченка підійшли, зігравши 9 поспіль матчів без перемог. Тому після цього матчу "Маріуполь" з 39 очками залишився на 5 місці, "Верес" з 35 пунктами опинився на 6 позиції.

Цього разу "Верес" був близьким до того, щоб нарешті обіграти своїх суперників.

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На 61-ій хвилині Кожанов красивим ударом відкрив рахунок у матчі. Однак маріупольці поразки таки уникнули. Гол Діденка приніс гостям нічию: 1:1.

У матчі, що вирішував долю третьої сходинки, "Ворскла" обіграла "Зорю" завдяки голам Кулача та Васіна. То ж підсумкова таблиця чемпіонату України має такий вигляд: "Шахтар" – перший та гратиме у груповому етапі Ліги чемпіонів. "Динамо" чекає кваліфікаційний раунд турніру. Путівку до групового етапу Ліги Європи отримала "Ворскла". Туди ж через сито кваліфікації спробують потрапити "Зоря" та "Маріуполь".



Турнірна таблиця

У групі вибування трімуфувала "Олександрія", яка випередила "Карпати". Елітний дивізіон покидає "Сталь", ну а "Зірку" та "Чорноморець" чекають перехідні матчі із представниками першої ліги.