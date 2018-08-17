"Верес" повернув у команду трьох гравців, які побили таксиста

Керівництво "Вереса" прийняло рішення відновити трудові відносини з гравцями, яких напередодні вигнали з клубу через порушення дисципліни.

Раніше на офіційних ресурсах "Вересу" з’явилась офіційна заява керівництва клубу про звільнення Котляра, Заікіна і Барабаша. Однак згодом, у стані "червоно-чорних" вирішили дати шанс гравцям.

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На базі клубу зібралась уся команда і просила у керівництва та вболівальників повернути гравців. Самі винуватці теж просили вибачення за свій вчинок.

Остаточне рішення прийняв головний тренер "Вереса" Олег Шандрук, який повернув гравців в команду.

"Дисципліна і порядок – без цих складових не буде потрібного результату на полі. Ми одностайно підтримали рішення керівництва щодо звільнення цих гравців. Однак вислухавши хлопців, поговоривши з командою, готові просити керівництво змінити своє рішення", – сказав Шандрук.

Нагадаємо, що інцидент стався ще в ніч на суботу, 11 серпня. Як повідомили у поліції, до них звернувся стурбований таксист та повідомив, що пасажири, яких він перевозив, відмовилися розраховуватись за надані послуги, побили його та втекли.

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