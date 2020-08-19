Народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук зливає вибори мера Києва під чинного міського голову Віталія Кличка, намагаючись приховати це за "безглуздою" зовнішньою рекламою.

Таку думку на своїй сторінці у фейсбуці висловив блогер і політичний експерт Кирило Сазонов.

"Нардеп від" Слуги народу ", висунута партією в мери Києва Ірина Верещук продовжує зливати вибори під чинного міського голову Віталія Кличка. Нагадаю, її перші ефіри як кандидата від СН показали, що Верещук замість критики Кличка заступається за нього перед іншими учасниками ток-шоу. І намагається перекласти всю провину за те, що діється в Києві, на його підлеглих, зокрема, заступників. Те ж саме підтверджували й колеги Верещук по парламенту і навіть по фракції у кулуарах Ради", – зазначив блогер.

За його словами, це є наслідком тіньових домовленостей між київською та центральною владами.

Для всіх, хто хоч трохи цікавиться політикою і стежить за нинішніми кандидатами у мери столиці, зрозуміло, що Верещук на 100% технічний кандидат Кличка. Породження "междусобойчика" столичної влади з владою центральної,

– заявив експерт.

Він підкреслив, що в якості прикриття "договорняках" "Слуги" запустили в столиці "смішну і дурну" бордову кампанію Верещук.

"Однак зовсім вже відверто "паліться"не можна – це і у Кличка, і у СН розуміють. Тому трохи напружились і видали нібито "критичну", а насправді відверто дурну бордову кампанію. "Новий мер буде жінкою", "Мости втомилися – Верещук підбадьорить", "V – Верещук", "Так, Верещук зможе" (що?!) – такою зовнішньою рекламою сьогодні рясніє столиця. Це просто смішно і безглуздо. Але саме таким чином перед нами намагаються розіграти видимість протистояння між Верещук і Кличко. Хоча насправді перша спочатку злилася під другого", –констатував Кирило Сазонов.