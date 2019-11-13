Коли проведуть референдум щодо продажу землі іноземцям: заява Кабміну

Питання проведення референдуму щодо продажу землі іноземцям прописали у законопроєкті №2178-10 про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Представниця уряду в Раді Ірина Верещук пояснила, що виходить так, що референдум буде після того, як законопроєкт буде прийнятий, пише "РБК-Україна".

Читайте також: Гончарук висловився про ринок землі: Ми не можемо задовольнити усіх

"Зараз немає законопроєкту про референдум", – заявила Верещук.

Про який референдум йдеться?

Володимир Зеленський заявляв, що українську землю зможуть купувати виключно громадяни України. Щодо іноземців, то таке право вони можуть отримають лише після схвалення на референдумі. Між 1 і 2 читанням у діючий проєкт закону внесуть правки:

1. Право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українцями.

2. Іноземці та компанії, які мають серед засновників іноземців, отримають право купувати українські землі тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на референдумі.



У яких країнах продаж сільгоспземлі заборонений / інфографіка 24 каналу

Що передбачає законопроєкті №2178-10?

У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Тим часом: Зведемо рахунки з маніяком Леніним, – депутати поскандалили в Раді через ринок землі

Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі великі агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

Що ще передбачає законопроєкт:

Скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження (продаж) земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

Купувати такі землі можуть громадяни і юридичні особи України, територіальні громади, держава.

Права на покупку землі не матимуть фіз- і юрособи, іноземні держави, які потрапляють під дію закону про санкції.

Іноземці та особи без громадянства зможуть ставати власниками землі в порядку спадкування за законом, але зобов'язані зробити відчуження земель протягом року з дня набуття права власності.

До 1 січня 2024 року буде заборонено купувати землю юрособам, бенефіціарами яких є іноземці, іноземні держави, особи без громадянства. Водночас ця норма не поширюється на агрокомпанії, у яких було оформлене право оренди, емфітевзису до відкриття ринку землі і які зареєстровані в Україні понад 3 роки.

Дивіться відео, що думають про відкриття ринку землі українці: