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Верховна Рада не заборонила хостели у квартирах багатоповерхівок

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Верховна Рада не заборонила хостели у квартирах багатоповерхівок
Верховна Рада не заборонила хостели у квартирах багатоповерхівок / Censor.net.ua

Верховна Рада на засідання у вівторок, 4 серпня, відмовилася вводити адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхових будинках не за призначенням.

Про це повідмоляє "Інтерфакс-Україна".

Так, за відповідний законопроект (№6424-д) про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку в першому читанні проголосували 207 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

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Водночас народні обранці підтримали пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія повернути проект закону суб'єкту законодавчої ініціативи.

Автори документа – група нардепів з фракцій "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", "Опозиційний блок" і позафракційні.

Народні депутати, які ініціювали зміни до законодавства, пропонують закріпити в Цивільному кодексі України заборону на використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках вище 16 поверхів, в тому числі, як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання.

При цьому в документі мовиться, що допускається використання квартир у таких будинках для господарської діяльності (без використання найманої праці) лише власниками квартир або зареєстрованим у квартирах особам, якщо така діяльність не порушує права інших власників або мешканців будинку.

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Водночас документом пропонується ввести адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхівках (від 16 поверхів) не за призначенням. За таке правопорушення автори пропонують накладати штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Новини нерухомості Новини нерухомості України
Джерело: 24 Канал
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