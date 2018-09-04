Верховна Рада не заборонила хостели у квартирах багатоповерхівок

Верховна Рада на засідання у вівторок, 4 серпня, відмовилася вводити адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхових будинках не за призначенням.

Про це повідмоляє "Інтерфакс-Україна".

Так, за відповідний законопроект (№6424-д) про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень житлового будинку в першому читанні проголосували 207 народних депутатів при 226 мінімально необхідних.

Читайте також: Рада ухвалила "антипіратський" закон

Водночас народні обранці підтримали пропозицію спікера парламенту Андрія Парубія повернути проект закону суб'єкту законодавчої ініціативи.

Автори документа – група нардепів з фракцій "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт", "Самопоміч", "Опозиційний блок" і позафракційні.

Народні депутати, які ініціювали зміни до законодавства, пропонують закріпити в Цивільному кодексі України заборону на використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках вище 16 поверхів, в тому числі, як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання.

При цьому в документі мовиться, що допускається використання квартир у таких будинках для господарської діяльності (без використання найманої праці) лише власниками квартир або зареєстрованим у квартирах особам, якщо така діяльність не порушує права інших власників або мешканців будинку.

Читайте також: Думки розійшлися: нардепи прокоментували законопроект Порошенка про зміни до Конституції

Водночас документом пропонується ввести адміністративну відповідальність за використання квартир у багатоповерхівках (від 16 поверхів) не за призначенням. За таке правопорушення автори пропонують накладати штраф від 34 тисяч до 51 тисячі гривень.