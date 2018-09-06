Верховна Рада остаточно криміналізувала незаконну вирубку лісу

Законопроект № 5495 був прийнятий з поправками Президента України Петра Порошенка під час засідання Верховної Ради України 6 вересня.

Закон передбачає введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу, а також за його незаконну вирубку. Раніше кримінальній відповідальності підлягали лише особи, які вирубували ліс в межах об'єктів природо-заповідного фонду.

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Окрім цього, контрабанда лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, каратиметься позбавленням волі терміном до п'яти років.

Закон був вперше прийнятий 3 липня 2018 року, однак Президент України Петро Порошенко наклав на нього вето. На Банковій пояснили це наявною в законопроекті нормою, що забороняла експорт дров. За словами Порошенка, це суперечило Угоді України та ЄС про зону вільної торгівлі. Врешті пропозиції Порошенка були підтримані.