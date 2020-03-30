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      Верховна рада проголосувала за кандидатуру Максима Степанова на пост Міністра охорони здоров'я

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      Степанов Максим / Фото з Facebook

      Верховна Рада України сьогодні призначила нового міністра охорони здоров'я. Ним став Максим Степанов – ексгубернатор Одеської області та медик за освітою, тож із предметом знайомий, що не може не тішити.

      Ми зібрали на нового очільника МОЗу невеличке досьє.

      1. Максим Степанов народився в сім'ї медиків. Сам – хірург за першою освітою, дружина – нефролог вищої категорії.

      2. З грудня 2011 по 2016 – директор поліграфкомбінату "Україна". Там Степанов "воював" із паспортною мафією, у результаті "Україна" почала друкувати перші у країні ID-карти, які, до речі, стали дешевшими за колишні.

      3. З 2017 по 2019 – губернатор Одеської області. У пріоритеті були медицина, інфраструктура й освіта.
      Серед перемог Степанова на цій посаді в регіоні виділяють: запуск телемедицини – він зробив новий для України медичний пілот успішним кейсом; відкриття найбільшого у країні центру нефрології; створення "карти реперфузійних центрів" для сердечників по всій області; запуск дистанційного навчання для школярів із віддалених сіл; будівництво траси Одеса – Рені.

      4. У 2019, під час виборчої кампанії, вступив у відкритий конфлікт із Петром Порошенком. Степанов не захотів роздавати по 1000 гривень з бюджету під вибори, за що його відсторонили.

      5. Під час спалаху захворюваності на коронавірус уже колишній глава ОДА зайнявся волонтерством та став допомагати одеським лікарням. Закупив для медиків захисні костюми, апарат ШВЛ і 4000 респіраторів.

      Нагадаємо, за останні сім місяців у МОЗі змінилося три керівники. Максим Степанов – четвертий. Зазначимо, спадщина, яку він отримав від попередників, доволі сумнівна – розвалена система охорони здоров'я, розпал епідемії страшної хвороби й непідготовлені до боротьби з нею медики та лікарні.

      Теги: Новини України Новини політики Максим Степанов
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