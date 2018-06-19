Верховна Рада провалила голосування за створення Антикорупційного суду

19 червня депутатам Верховної Ради тричі не вдалося проголосувати за закон про запуск Антикорупційного суду, який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко.

Як повідомив народний депутат Леонід Ємець на своїй сторінці у Facebook, народні обранці навіть не спромоглися внести цей документ до порядку денного.

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"За закон про запуск Антикорупційного суду – 201 голос. Друга спроба – 212. Третя – 211. Це про бажання реально боротись з корупцією, коли батогом не ганяють. Згодом рішення перенесли на четвер, 21 червня", – зауважив політик.

Додамо, як заявив з трибуни парламенту очільник ВР Андрій Парубій, законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду буде запропоновано включити до порядку денного після розгляду закону "Про національну безпеку України".

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про Вищий антикорупційний суд (№7440), який президент Петро Порошенко вніс до парламенту ще у грудні 2017 року. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів. 9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. 19 червня український гарант вніс на розгляд парламенту вже технічний документ –законопроект про створення Вищого антикорупційного суду (ВАКС).