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Верховна Рада розглядає поправки до закону про нацбезпеку: що підтримали депутати

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Весь ранок 21 червня народні депутати розглядають поправки до закону нацбезпеку. Їх розглянуло більше 400, але більшість з них відхиляють. Через це важко спрогнозувати чи зможуть нардепи остаточно проголосувати за цей закон.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка.

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Більшість депутатів підтримують, що Україна за курсом йде до НАТО та ЄС, підтримали також норму про те, що більше 5% ВВП відводиться на національний сектор безпеки. Однак виникають питання: що саме відбувається з керівництвом ЄЕСУ і які там посади, та повноваження СБУ.

Потрібно звузити повноваження СБУ нехай займаються корупцією ті органи котрі для цього створені. А Служба безпеки України нехай займається шпигунами та диверсантами. Всі інші питання не є такими гострими та зрозумілими, ми готові підтримати цей законопроект, 
 розповів народний депутат ВО "Батьківщина" Ігор Луценко.

Зараз можна сказати про те, що наприклад фракції "Самопоміч", не визначилась через ці правки, адже за їх правки не проголосували. Варто зазначити, що депутати досі самі не розуміють як на ситуацію вплине рішення Петра Порошенка, адже до остаточного голосування за пакет правок цього сказати не можна. Лише коли вони отримають їх на рук, тоді зможуть аналізувати.


Верховна Рада України

Цей Законопроект про нацбезпеку має два крила, одне дуже важливе- наш стосунок з Західним світом, а друге-шахрайство. Ці два крила потрібно збалансувати , тому зараз є серйозні розмови, але фракція ще не прийняла рішення, 
– сказав народний депутат фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

Після цього депутати мають розглядати законопроект про Антикорупційний суд та прийняти правку в скандальне питання апеляції. Якщо справа раніше розглядалась в районному судді, то на апеляцію її повернуть в звичайний суд, а не у відділення Антикорупційого. До цього перейдуть після закінчення з правками до закону про національну безпеку.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Верховна Рада Антикорупційний суд СБУ Новий голова СБУ
Джерело: 24 канал
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