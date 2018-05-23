Верховна Рада розгляне законопроект про Антикорупційний суд

У середу, 23 травня, Верховна Рада планує розпочати розгляд президентського законопроекту про Антикорупційний суд вже у другому читанні.

Про це йдеться у порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту.

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Першим блоком Рада має розглянути питання ратифікації, зокрема, два президентських законопроекти "Про приєднання України до Метричної конвенції" і "Про денонсацію Конвенції Міжнародної організації праці про використання праці жінок на підземних роботах у шахтах будь-якого роду № 45"

Наступним у порядку денному вже доопрацьований проект "Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє".

Також депутати розпочнуть розгляд у другому читанні проекту закону "Про Вищий антикорупційний суд", внесений Президентом України Петром Порошенком у грудні 2017 року.

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Парламентарії мають ухвалити проект "Про Рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації".

Останнім блоком заплановано розгляд ще двох ратифікацій, а саме законопроекту "Про ратифікацію Генеральної Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони" і проекту закону "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень".

З 16:00 депутати працюватимуть у комітетах, фракціях і групах.