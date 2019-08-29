Ленін у президії, перший кондиціонер та 4-тонна люстра: маловідомі факти про Верховну Раду

Верховна Рада – єдиний законодавчий орган державної влади в Україні. 29 серпня обрані депутати 9-го скликання зібрались на перше засідання у будівлі під куполом на вулиці Грушевського у Києві.

Далі у матеріалі дізнайтесь більше про споруду, де народні обранці ухвалюють найважливіші для країни закони.

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Історія Верховної Ради

Споруда на вулиці Грушевського, 5 у Печерському районі Києва була збудована у 1939 році за проектом українського архітектора Володимира Заболотного.

Будівництво тривало три роки з 1936 до 1939 років і на початку літа 1939 року проект був прийнятий державною комісією з оцінкою "відмінно". І вже 26 липня у новій сесійній залі відбулося перше засідання другої сесії народних депутатів I скликання.

Через рік після відкриття будівлі Володимир Заболотний був удостоєний державної премії та призначений головним архітектором міста Києва.



Історичне фото будівлі Верховної Ради України / Фото: holos.fm

Що відомо про проект? Будинок Верховної Ради вважають зразком "української архітектурної класики".

Зовні споруда виконана у світлих тонах завдяки застосуванню світлого теразитового тиньку та світло-сірого турчинського граніту. З цими тонами контрастує темний тон цоколя, виконаний з полірованого лабрадориту і має значний виступ щодо площини стін.

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Будівлю спроектовано у строгій прямокутно-симетричній формі на 3 поверхи. Її увінчує купол з металу і скла. Разом з освітлювальним плафоном діаметром 16 метрів він забезпечує природнє освітлення у сесійній залі.

У центрі плафону, розміщена кришталева люстра, яка формою нагадує соняшник. Деякі жарти про "люстрацію" у Раді пов'язують саме з цією люстрою – її вага майже 4 тонни.



Купол з крихталевою люстрою над сесійною залою у Верховній Раді / Фото: petropavlivka.city

Під час Другої світової війни будівля зазнала значних пошкоджень. Документи свідчать, що у неї вцілила авіаційна бомба, яка не розірвалась, але спричинила пожежу. В процесі реконструкції у 1948-1952 років до головної споруди було добудовано триповерхову північно-західну частину для службових приміщень.

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Під час реставраційних робіт у 1985-му перед центральним входом у будівлю з'явились відомі скульптури, які символізують різні верстви населення України: робітників, селян, науковців, інтелігенцію.



Скульптури біля входу у Верховну Раду України

Крім головного входу, в основній частині будинку є ще сім бічних входів, при кожному з яких невеликий вестибюль і допоміжні приміщення.

Декомунізація у стінах Верховної Ради

У 1990-х будинок зазнав певної реконструкції та декомунізації, у 2001-му з фасаду були зняті чотири декоративні серпи й молоти.

Замість статуї Леніна, яка була розміщена позаду президії паралменту, встановили величезний Державний Прапор України.



Історичні фото Верховної Ради, Ленін позаду президії на фото справа

Влітку 2008 року за ініціативи тодішнього спікера Арсенія Яценюка із зали прибрали комуністичну символіку, а замість карти було розміщено стилізацію Державного Прапора України.

У 2016 за дорученням спікера Андрія Парубія закрили панно "Квітуча Україна", в якій було чимало радянських символів. Замість нього тепер біла натяжна стеля.

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Маловідомі факти про Верховну Раду України

• Первісний архітектурний проект передбачав, що купол будівлі увінчає трійка коней. Зараз над куполом майорить синьо-жовтий прапор;

• Сесійна зала, де засідають народні депутати, розташована на 2-му поверсі парламенту і розрахована на 1000 місць, її площа становить 650 м кв. Крім 450 місць для нардепів, є ще ложа уряду, президента, ложа для почесних гостей і балкон з ложами для преси, дипкорпусу і місцями для гостей;



Сесійна зала Верховної Ради може вмістити 1000 людей / Фото: 24 канал

• У будівлі Верховної Ради було встановлено першу в Україні систему кондиціонування повітря. Це сталось у 1957 році.

• Хол другого поверху будівлі парламенту прикрашає картина "Державотворення" авторства художника Олексія Кулакова. В основі її сюжету події 24 серпня 1991 року, коли 346 депутатів проголосували за проголошення Незалежності України;



Картина "Державотворення" прикрашає коридор на другому поверсі Верховної Ради

• У Верховній Раді працює дитяча кімната, у якій працівники парламенту можуть залишати дітей від 2 до 7 років. Кімната обладнана камерами спостереження, до яких батьки отримують код доступу і за допомогою гаджетів можуть спостерігати за дитиною. Послуга є безоплатною.



Дитяча кімната у будівлі Верховної Ради

• Верховна Рада стала першим державним органом в Україні, який спільно з Google створив 3D-тур будівлею парламенту. Здійснити його можна, зайшовши в Google Maps у режимі Street View і знайшовши там будівлю Верховної Ради України за адресою: місто Київ, вулиця Михайла Грушевського, 5.

Потрапити у Верховну Раду може кожен охочий в складі організованої екскурсійної групи за попереднім записом.

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