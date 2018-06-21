Верховна Рада схвалила запуск Антикорупційного суду

У четвер, 21 червня, Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд (№8497), який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко.

За відповідне рішення проголосувало 265 народних депутатів.

Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцем розташування у Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням і діяльністю. При цьому витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що цей закон набуває чинності з дня, наступного після ​​його опублікування. Кабміну доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації – вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

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Обиратиме суддів Антикорупційного суду Вища кваліфікаційна комісія суддів за допомогою Громадської ради міжнародних експертів. До складу громадської ради міжнародних експертів зможуть увійти як іноземці, так і українці, "які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості" та досвід роботи від 5 років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах щодо корупції за кордоном.

Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено наступні вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.



9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.