14:21
21 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 16°C
  • п'ятниця
    27°C 16°C
  • субота
    16°C 11°C
  • неділя
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Коні Путіна. Російський "мозок хворого вболівальника"
Вєсті Кремля
21:43, 20 червня
Вєсті.UA. Таємний Порошенко. Штраф за сексуальну орієнтацію
Вєсті.UA
21:35, 20 червня
Що змінилося після року таємниці бурштинової справи Розенблата
ЦРУ
09:00, 20 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Верховна Рада схвалила запуск Антикорупційного суду

1040 Читать новость на русском
Депутати проголосували закон про створення Вищого антикорупційного суду
Депутати проголосували закон про створення Вищого антикорупційного суду / Фото з вільних мереж

У четвер, 21 червня, Верховна Рада з другої спроби проголосувала за основу і в цілому за запуск закону про Вищий антикорупційний суд (№8497), який раніше на розгляд парламенту вніс Президент України Петро Порошенко.

За відповідне рішення проголосувало 265 народних депутатів.

Законом передбачається створити Вищий антикорупційний суд із місцем розташування у Києві та доручити Кабміну забезпечити фінансування заходів, пов'язаних з його утворенням і діяльністю. При цьому витрати, пов'язані з реалізацією положень закону, здійснюватимуться за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті України на 2018 рік.

У розділі "Прикінцеві положення" уточнюється, що цей закон набуває чинності з дня, наступного після ​​його опублікування. Кабміну доручається здійснити в межах компетенції заходи, пов'язані з утворенням Вищого антикорупційного суду, а Державній судовій адміністрації – вжити заходів, необхідних для реалізації документа.

Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, мовиться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво.

Читайте також: У Держдепі дали владі України важливу вказівку щодо Антикорупційного суду 

Обиратиме суддів Антикорупційного суду Вища кваліфікаційна комісія суддів за допомогою Громадської ради міжнародних експертів. До складу громадської ради міжнародних експертів зможуть увійти як іноземці, так і українці, "які мають бездоганну репутацію, високі професійні та моральні якості" та досвід роботи від 5 років із здійснення процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення в суді чи здійснення судочинства у справах щодо корупції за кордоном.

Для кандидатів на посаду судді Антикорупційного суду оприлюднено наступні вимоги: кандидат повинен буде мати досвід роботи на посаді судді від 5 років, або на посаді адвоката 7 років, або наукової діяльності у сфері права від 7 років. Також суддя Антикорупційного суду повинен буде відповідати вимогам відповідно до закону "Про судоустрій та статус суддів"; мати знання і навички для здійснення судочинства у корупційних справах.

Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада підтримала проект закону про створення Вищого антикорупційного суду. За закон в другому читанні та цілому проголосували 315 народних депутатів.

9 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про Антикорупційний суд. А 19 червня Порошенко вніс на розгляд парламенту вже технічний документ – законопроект про створення Вищого антикорупційного суду.

Теги: Новини України Новини політики Антикорупційний суд Верховна Рада
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
сьогодні, 14:15 Почему депутатам легче "понять и простить" ситуацию с евробляхами, чем что-то делать
Сергій Фурса 62
Нацбезпека України: як її змінить новий закон
сьогодні, 13:30 Нацбезпека України: як її змінить новий закон
Яніна Ткачук 1026
Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
сьогодні, 12:00 Назначение Жебривского аудитором НАБУ – это не трагедия, это закономерность
Юрій Бутусов 1128
Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
сьогодні, 11:00 Почему в Росии Олега Сенцова обвиняют в терроризме
Павло Казарін 363
Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
сьогодні, 08:38 Підвищення пенсій у "ДНР": робота за схемою Януковича
Олексій Чибісов 2263
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук