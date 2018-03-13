Верховна Рада ухвалила закон про сприяння суднобудівній галузі

13 березня Верховна Рада України ухвалила Закон України № 6475 "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо збереження та розвитку вітчизняної суднобудівної промисловості)". Законом встановлено подовження максимального терміну переробки товарів, що ввозяться до України підприємствами суднобудівної промисловості, з одного до двох років.

Про це інформує прес-центр Верховної Ради України.

Законом встановлено особливий строк переробки для підприємств суднобудівної галузі терміном у 730 днів. Автори закону стверджують, що чинне донедавна обмеження на переробку суднобудівниками імпортної сировини є "вкрай недостатнім", судячи зі строків зовнішньоекономічних контрактів.

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Українська суднобудівна галузь має вагомий експортний потенціал та є вкрай важливою для розвитку вітчизняної економіки.

Одне робоче місце в суднобудівній промисловості продукує 8 робочих місць у інших пов’язаних галузях економіки,

— наголошують автори закону.

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