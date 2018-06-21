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Верховна Рада ухвалила закон "Про валюту"

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Парламент ухвалив закон "Про валюту"
Парламент ухвалив закон "Про валюту" / Фото з відкритих джерел

У четвер, 21 червня, Верховна Рада України із третьої спроби ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про валюту та валютні операції".

За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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Зазначимо, прийняття закону відбулося з другої спроби. Першого разу за нього віддали свої голоси лише 219 нардепів.

Його метою є забезпечення єдиної державної політики у сфері валютних операцій та вільного здійснення валютних операцій на території України.

Зокрема, закон дозволить здійснити валютну лібералізацію, тобто призведе до спрощення валютних операцій українців та зніме валютні бар'єри для інвестування закордон.

Нагадаємо, 17 травня Парламент у першому читанні прийняв закон "Про валюту", який передбачає спрощення життя українцям, які мають справу з іноземною валютою.

Теги: Новини України Законопроект Верховна Рада Валюта
Джерело: 24 Канал
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